Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve 60 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geliyor. Novak ile birlikte olan 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temasta bulunacak.
KRİTİK ZİRVE YARIN
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, "Ankara diplomasisi baş döndürüyor. Novak tam 60 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geliyor. Yarın ise Ankara'da Türk heyetle birlikte resmi temaslarda bulunacak." dedi.
GAZZE MESELESİ MASADA OLACAK
Muhammed Emin Karadağ şunları açıkladı:
Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kalıcı barışın sağlanması içinde diplomatik temaslara devam ediyor. Rusya ile görüşmede bu meselede de gündeme gelecek.
TAHIL VE DOĞAL GAZ KONUSU
Masada ise Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var. Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna görüşebilen bir ülke konumunda.
Türkiye bu avantajı kullanıp bir tahıl anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma sayesinde dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanmıştı. Ancak son aylarda bu anlaşma uygulanmamaya başlandı. Dolayısı ile yeni bir anlaşma olabilir mi? Bu da yarınki görüşmede ele alınacak.
ALMANYA'NIN YENİ TAHIL ANLAŞMASI İDDİASI
Alman basınının Türkiye, Katar ve Katar'ın yeni bir tahıl anlaşması yağacağına dair bir iddiası vardı. Bir alternatif anlaşma sağlanır mı? Bu konu masada olacak.
TÜRK HEYETTE KİMLER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın masada olmasını bekleniyor.
RUSYA'NIN PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ BU YIL AZALACAK
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı bir açıklamada is ülkesinde petrol üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla 8 milyon ton, doğal gaz üretiminin ise 30 milyar metreküp azalacağını belirtmişti.
Bu anlamda da dünyayı enerji alanında sor günler bekliyor olabilir. Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynağı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kömür üretiminin bu yıl geçen yıla göre değişmeyerek 440 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ifade eden Novak, "Petrol üretiminin 527 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz, geçen yıl 535 milyon tondu." dedi.