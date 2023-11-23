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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve 60 kişilik heyet Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi! Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geliyor. Novak ile birlikte olan 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temasta bulunacak. Rus heyetin Türkiye'de yapacağı görüşmelerde, Gazze'de insanlık dramı, tahıl anlaşması, enerjide atılacak yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Rus heyetinin görüşme yapacağı Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın masada olmasını bekleniyor.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 12:55 Güncelleme 23 Kasım 2023, 12:55
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve 60 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geliyor. Novak ile birlikte olan 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temasta bulunacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geliyor!

KRİTİK ZİRVE YARIN

A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, "Ankara diplomasisi baş döndürüyor. Novak tam 60 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geliyor. Yarın ise Ankara'da Türk heyetle birlikte resmi temaslarda bulunacak." dedi.

GAZZE MESELESİ MASADA OLACAK

Muhammed Emin Karadağ şunları açıkladı:

Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kalıcı barışın sağlanması içinde diplomatik temaslara devam ediyor. Rusya ile görüşmede bu meselede de gündeme gelecek.

TAHIL VE DOĞAL GAZ KONUSU

Masada ise Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var. Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna görüşebilen bir ülke konumunda.

Türkiye bu avantajı kullanıp bir tahıl anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma sayesinde dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanmıştı. Ancak son aylarda bu anlaşma uygulanmamaya başlandı. Dolayısı ile yeni bir anlaşma olabilir mi? Bu da yarınki görüşmede ele alınacak.

ALMANYA'NIN YENİ TAHIL ANLAŞMASI İDDİASI

Alman basınının Türkiye, Katar ve Katar'ın yeni bir tahıl anlaşması yağacağına dair bir iddiası vardı. Bir alternatif anlaşma sağlanır mı? Bu konu masada olacak.

TÜRK HEYETTE KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın masada olmasını bekleniyor.

RUSYA'NIN PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ BU YIL AZALACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı bir açıklamada is ülkesinde petrol üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla 8 milyon ton, doğal gaz üretiminin ise 30 milyar metreküp azalacağını belirtmişti.

Bu anlamda da dünyayı enerji alanında sor günler bekliyor olabilir. Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynağı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kömür üretiminin bu yıl geçen yıla göre değişmeyerek 440 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ifade eden Novak, "Petrol üretiminin 527 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz, geçen yıl 535 milyon tondu." dedi.

Doğal gaz üretiminde de düşüş beklediklerini belirten Novak, "Doğal gaz üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyar metreküp daha az olacak. Geçen yılın ilk yarısında Avrupa'ya yönelik tedarikimiz hala devam ediyordu, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısı nedeniyle bu durdu." ifadelerine yer verdi.

Novak, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin ise bu yıl 33 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi. Elektrikte üretimin istikrarlı şekilde sürdüğünü kaydeden Novak, "Elektrik üretimi 1 trilyon 150 milyar kilovatsaat seviyesinde olacak. Bu geçen yıla göre yüzde 0,8 artış demek." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 65 MİLYAR DOLARI AŞTI

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını belirterek, "Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız." dedi.

Buravov, yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya ticaret hacminde son 5-6 yıl içerisinde çok büyük sıçrama olduğunu, ticaret hacminin hemen hemen 3 misli arttığını söyledi. Türkiye-Rusya ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını hatırlatan Buravov, "Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin aktif şekilde geliştiğini vurgulayan Buravov, şunları kaydetti:

"İki ülkenin liderleri arasındaki düzenli diyalog devam etmektedir. Buna paralel olarak bizim ekonomi bakanlığı kurumları seviyesinde düzenli temaslar yapılmakta. Önümüzdeki günlerde Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısı Ankara'da düzenlenecek. Bu tür toplantılar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine nasıl katkı sağlayacak, gelecekteki problemleri nasıl çözecek, mevcut potansiyeli daha iyi bir şekilde nasıl kullanacağız, bu tür konular görüşülecek."

"TÜRK AKIMI DOĞAL GAZ BORU HATTINDAN TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ HACİMDE SEVKİYAT YAPILIYOR"

Andrey Buravov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "Türkiye'de bir doğal gaz merkezi oluşturulması" konusunun açıklandığını hatırlatarak, bununla ilgili iki tarafın detaylar üzerinde çalıştığını anlattı.

Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının çeşitli kanallardan devam ettiğini aktaran Buravov, "Son olarak, Türk Akımı doğal gaz boru hattından da Türkiye'nin istediği hacimde gaz sevkiyatları yapılmaktadır ve potansiyel de mevcuttur. Hem de Türkiye üzerinden bu doğal gazı almak isteyen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda imkanlar mevcuttur." diye konuştu.

Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali yapımının devam ettiğini anımsatan Buravov, şöyle devam etti:

"Birinci reaktörün devreye girmesi söz konusudur ve burada sadece yeni bir tesis kurmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'de yeni bir ekonomi dalı oluşturuluyor. Atom enerjisi ile ilgili olarak da atom enerjisinden daha geniş bir yelpazeden bahsediyoruz ve bu dalda çalışacak personelin, mühendisler, teknisyenler seviyesinde, eğitimi Rusya'da yapılıyor. Bu şekilde Türkiye'de nükleer enerjide çalışabilecek yeni bir mühendis kitlesi oluşturulacak. Bu da bence çok önemli bir faktör."

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