Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve 60 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor

Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kalıcı barışın sağlanması içinde diplomatik temaslara devam ediyor. Rusya ile görüşmede bu meselede de gündeme gelecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye 'ye geliyor. Novak ile birlikte olan 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temasta bulunacak.

TAHIL VE DOĞAL GAZ KONUSU

Masada ise Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var. Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna görüşebilen bir ülke konumunda.

Türkiye bu avantajı kullanıp bir tahıl anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma sayesinde dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanmıştı. Ancak son aylarda bu anlaşma uygulanmamaya başlandı. Dolayısı ile yeni bir anlaşma olabilir mi? Bu da yarınki görüşmede ele alınacak.

ALMANYA'NIN YENİ TAHIL ANLAŞMASI İDDİASI

Alman basınının Türkiye, Katar ve Katar'ın yeni bir tahıl anlaşması yağacağına dair bir iddiası vardı. Bir alternatif anlaşma sağlanır mı? Bu konu masada olacak.