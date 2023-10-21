İsviçre’de Migros’tan Fazıl Say’a sansür! Başkan Erdoğan’ın politikasına destek verip İsrail’i eleştirince konserleri iptal edildi! AK Parti’den tepki





Fazıl Say şu ifadeleri kullandı:



İsviçre'de, MİGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. *Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.



23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.



Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım.



Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber

yaratılmasından yana oldum.



İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim.



Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok.*Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim* . Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı.



Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla"

ÖMER ÇELİK'TEN FAZIL SAY'A DESTEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Fazıl Say'a destek vererek Avrupa'nın ikiyüzlü tavrını eleştirdi.

Çelik şunları söyledi:

Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.

Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur. Sn Fazıl Say'ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu'nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar. Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

İNSANLIK BU BARBARLIĞI YENECEK

Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar. Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak... Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız... Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek... Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propogandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar. İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek.