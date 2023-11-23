CHP'li Özgür Özel HEDEP'lilerle konsere gitti Akşener'e "yüreksiz" yolladı: Nabız yoklama ziyareti





AKŞENER SON OLARAK İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALMIŞTI

Akşener bu açıklamalarının ardından 22 Kasım'daki İyi Parti Grup Toplantısında genel seçimde ortaklık yaptığı CHP'ye yüklendi. Akşener, "Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde." diyerek devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını hedefe koyarken, "Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde." iddiasıyla da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepki gösterdi.

TEMASIMIZ OLACAK

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi 6'lı koalisyon masasına zorla oturtulan Akşener'in kapısına gideceklerini bugün CHP yandaşı Cumhuriyet'e itiraf eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İYİ Parti'yle ilgili önümüzdeki günlerde temasımız olması beklenebilir. İYİ Parti dışındaki bütün partilerle de temas edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.



TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI İLE İTTİFAK

Terörün siyasi ayağı HEDEP'e de göz kırpan Özel, "HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak." şeklinde konuşmuştu.

YETKİSİZ ÖN YOKLAMA

Yavaş, Akşener'le görüşmesinin ardından, yaptığı açıklamada, bunun bir "nezaket" ziyareti olduğunu belirterek, kendisinin bir yetkisi olmadığını ifade etti. Yavaş, "Sayın Genel Başkanın selam ve sevgilerini ilettim kendisine. İki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum bu kadar. Daha sonrasını parti kurulları herhalde gerek görürlerse bir açıklama yaparlar." dedi.