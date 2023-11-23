CHP'li Özgür Özel HEDEP'lilerle konsere gitti Akşener'e "yüreksiz" yolladı: Nabız yoklama ziyareti

İYİ Parti'de ağır toplar parti ile bağlarını keserken Takvim.com.tr istifaların perde arkasında akçeli işler ile birlikte Meral Akşener'in zorla ittifak için masaya oturtulması olduğuna dikkat çekmişti.
İYİ Parti'de ağır toplar parti ile bağlarını keserken Takvim.com.tr istifaların perde arkasında akçeli işler ile birlikte Meral Akşener'in zorla ittifak için masaya oturtulması olduğuna dikkat çekmişti.
İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZDİR
Meral Akşener yaptığı açıklamalar ile hem parti içine rest çekti hem de CHP medyası ile CHP'li belediye başkanlarını hedef aldı. Akşener kendisinin belediyeler ile para trafiğinin olmadığını savunarak, "İspat etmeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" dedi.
Meral Akşener, "Sözcü, Halk TV TELE 1'de tebessüm ede ede sorulan kendilerini çok mutlu etmiş o soruların cevaplarını an itibari ile ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi bundan sonra ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." diyerek bombayı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kucağına bıraktı.
AKŞENER SON OLARAK İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALMIŞTI
Akşener bu açıklamalarının ardından 22 Kasım'daki İyi Parti Grup Toplantısında genel seçimde ortaklık yaptığı CHP'ye yüklendi. Akşener, "Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde." diyerek devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını hedefe koyarken, "Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde." iddiasıyla da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepki gösterdi.
TEMASIMIZ OLACAK
31 Mart'taki yerel seçimler öncesi 6'lı koalisyon masasına zorla oturtulan Akşener'in kapısına gideceklerini bugün CHP yandaşı Cumhuriyet'e itiraf eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İYİ Parti'yle ilgili önümüzdeki günlerde temasımız olması beklenebilir. İYİ Parti dışındaki bütün partilerle de temas edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI İLE İTTİFAK
Terörün siyasi ayağı HEDEP'e de göz kırpan Özel, "HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak." şeklinde konuşmuştu.
ÖZEL'DEN YAVAŞ HAMLESİ
Akşener'in zehir zemberek açıklamalarını yutan Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı İyi Parti Genel Başkanı'na gönderdi.
YETKİSİZ ÖN YOKLAMA
Yavaş, Akşener'le görüşmesinin ardından, yaptığı açıklamada, bunun bir "nezaket" ziyareti olduğunu belirterek, kendisinin bir yetkisi olmadığını ifade etti. Yavaş, "Sayın Genel Başkanın selam ve sevgilerini ilettim kendisine. İki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum bu kadar. Daha sonrasını parti kurulları herhalde gerek görürlerse bir açıklama yaparlar." dedi.
İTTİFAK OLACAK MI?
Gazetecilerin "ittifak" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Ben o konulara hiç girmedim, benim öyle bir yetkim yok" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi CHP ve fondaş medya Akşener'i büyükşehirlerde ittifak yapmaya zorluyor. Ancak Akşener, seçime ittifaksız gireceklerini her defasında tekrarlıyor.
DİKKAT ÇEKEN KARE
Öte yandan görüşmenin ardından basına yansıya fotoğraflarda Akşener, rahat tavırları ile gülerken Mansur Yavaş'ın gergin yüz ifadesi ve elini bacaklarının arasına alarak oturması dikkatlerden kaçmadı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜREKSİZLER DEMİŞTİ
28 Mayıs'ın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek "Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi." dedi.