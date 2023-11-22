İşgalci İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı! Ne zaman başlayacak? Türkiye’den flaş açıklama

Haberde, Filistinlilerin kara saldırılarının yoğunlaştığı alanlardan güneyin diğer bölgelerine geçebileceği ancak Gazze'nin kuzeyine geçişe dair bir plan bulunmadığı ifade edildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne bugüne kadar 451 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı. FİLİSTİNLİLER GAZZE'NİN KUZEYİNE DÖNEMEYEBİLİR Times Of Israel gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine kara saldırısı başlatması durumunda İsrail ordusunun bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceğini yazdı.

Tırların 4'ünde ilaç ve tıbbi malzeme, diğerlerinde ise gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Tırlardan 3'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesine, 19'unun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), 8'inin de Filistin Kızılayına tahsis edildiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nin batısı ile Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesine ulaştığını belirtti.

İSRAİL, GAZZE'DE BAZI NOKTALARDAN GERİ ÇEKİLDİ İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdürürken "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik açık bir girişimde bulunarak son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekildi.

Raporda, 19 Kasım itibarıyla kuzeyi dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin 5 kentindeki 156 UNRWA tesisinde yaklaşık 930 bin, orta bölgelerde, Han Yunus ve Refah'ta 99 tesiste de 770 bin olmak üzere toplam 1 milyon 700 bin yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kaydedildi.

UNRWA'nın dün yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1 milyon 700 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

UNRWA: 1 MİLYON 700 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ UNRWA, İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 milyon 700 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı, esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak "Nasıl ki savaş aşamalı ise esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak için gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

NETANYAHU: HAMAS'LA SAVAŞ DEVAM EDECEK İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında insani ara sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.





GAZZE'DE ÖLEN GAZETECİ SAYISI 64'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, beklenen insani ara öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken 1 gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, 1 gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok yaşamını yitirdi.

WAFA, Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş'un vefatını da doğruladı.

Filistin Roya News haber sitesi ise el-Burş'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldüğüne dikkati çekti.

El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren 6'sı kadın gazeteci sayısı 64'e yükseldi.



4 GÜNLÜK İNSANİ ARA KABUL EDİLDİ

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve çatışmalara 4 gün insani ara verecek uzlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 esir bulunuyor.

Filistin direniş hareketi Hamas da İsrail ile varılan anlaşma kapsamında çatışmalara 4 gün insani ara ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile insani ara anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, insani aranın 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca insani ara sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00-16.00 saatlerinde günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.