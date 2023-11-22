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İşgalci İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı! Ne zaman başlayacak? Türkiye'den flaş açıklama

Son dakika haberi! 47 gündür Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Gazze hükümetinde yapılan son açıklamada ise 14 bin 128 kişi şehit oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın. Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere dün saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirilmişti. İsrail ve Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı. Hamas anlaşmanın yarın saat 10.00'da başlayacağını duyurdu. Türkiye'den ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 20:55 Güncelleme 22 Kasım 2023, 18:06
İşgalci İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı! Ne zaman başlayacak? Türkiye’den flaş açıklama

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Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. ABD ve Batılı liderlerin desteğini de arkasına İsrail çocuk, kadın ve yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNUN İŞLEDİ
Eli kanlı İsrail'in dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler gibi sivillerin sığındığı yerlere bomba yağdıran İsrail, bununla yetinmeyerek fosfor bombası dahi kullandı.



14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki hükümet göre, İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın



SU, YİYECEK, YEMEK, ELEKTRİK YOK
Vahşetin boyutunu yükselten soykırımcı İsrail, mazlum Gazze halkının temel ihtiyaçlarına bile ulaşmasına engel oldu. Gazze'de elektrikleri, suları kesti, yardımların ulaşmaması için sınır kapılarını vurdu. Yaralı sivillerin tedavi olmaması için hastaneleri bombaladı.



4 GÜNLÜK İNSANI ARA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 47. gününde sürerken İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Tırlardan 3'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesine, 19'unun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), 8'inin de Filistin Kızılayına tahsis edildiği aktarıldı.

Tırların 4'ünde ilaç ve tıbbi malzeme, diğerlerinde ise gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne bugüne kadar 451 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.

FİLİSTİNLİLER GAZZE'NİN KUZEYİNE DÖNEMEYEBİLİR
Times Of Israel gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine kara saldırısı başlatması durumunda İsrail ordusunun bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceğini yazdı.

Gazetenin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Elde edilen bilgilere dayandırılarak yapılan haberde, Gazze'nin güneyine kara saldırısı başlatması durumunda İsrail ordusunun bölgedeki Filistinlilerin kuzeye geçmesine izin verme planının bulunmadığı belirtildi.

Haberde, Filistinlilerin kara saldırılarının yoğunlaştığı alanlardan güneyin diğer bölgelerine geçebileceği ancak Gazze'nin kuzeyine geçişe dair bir plan bulunmadığı ifade edildi.



İSRAİL, GAZZE'DE BAZI NOKTALARDAN GERİ ÇEKİLDİ
İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdürürken "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik açık bir girişimde bulunarak son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nin batısı ile Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesine ulaştığını belirtti.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.



UNRWA: 1 MİLYON 700 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ
UNRWA, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 milyon 700 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA'nın dün yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1 milyon 700 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Raporda, 19 Kasım itibarıyla kuzeyi dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin 5 kentindeki 156 UNRWA tesisinde yaklaşık 930 bin, orta bölgelerde, Han Yunus ve Refah'ta 99 tesiste de 770 bin olmak üzere toplam 1 milyon 700 bin yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kaydedildi.



NETANYAHU: HAMAS'LA SAVAŞ DEVAM EDECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında insani ara sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak için gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, "Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanı, esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak "Nasıl ki savaş aşamalı ise esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak." ifadesini kullandı.



GAZZE'DE ÖLEN GAZETECİ SAYISI 64'E YÜKSELDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, beklenen insani ara öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken 1 gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, 1 gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok yaşamını yitirdi.

WAFA, Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş'un vefatını da doğruladı.

Filistin Roya News haber sitesi ise el-Burş'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldüğüne dikkati çekti.

El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren 6'sı kadın gazeteci sayısı 64'e yükseldi.

4 GÜNLÜK İNSANİ ARA KABUL EDİLDİ
İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve çatışmalara 4 gün insani ara verecek uzlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 esir bulunuyor.

Filistin direniş hareketi Hamas da İsrail ile varılan anlaşma kapsamında çatışmalara 4 gün insani ara ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile insani ara anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, insani aranın 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca insani ara sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00-16.00 saatlerinde günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.



BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 3 BİN 35 OLDU
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki çeşitli kentlerde ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah düzenlediği baskınlarda en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 35'e yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İLK İSRAİLLİ ESİR GRUBU YARIN İSRAİL TARAFINDAN TESLİM ALINACAK
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını açıkladı.

Bakan Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.

Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın teslim alınacağını kaydetti.



ÖLEN HİZBULLAH MENSUBU SAYISI 79 OLDU
Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı ve çatışmaların bilançosu hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırındaki 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in sınırdaki Yiftah ve Blida askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu belirtilen açıklamada, El-Rahib noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, başka bir açıklamasında ise İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi. Ayrıca İsrail saldırılarında, Lübnan'da bugüne kadar 3 gazeteci yaşamını yitirdi.

HAMAS: İNSANİ ARA YARIN SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Al Jazeera Mubasher televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Hamaslı yetkili, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını belirtti.

Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını hatırlattı.

Hapishanelerinin olmadığını, esirlerin Filistinlilerin evlerinde tutulduğunu bu nedenle evler bombalandığında esirlerin de öldüğünü dile getiren Ebu Merzuk, İsrail'in "insanlıktan yoksun" olduğunu vurgulayarak Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım girişi için İsrail'i baskı yaparak zorladıklarını anlattı.Ebu Merzuk, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara, serbest bırakılacaklarına dair güvence verdiklerini ifade etti.



REHİNELER AŞAMALAR HALİNDE SERBEST BIRAKILACAK
İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı.

Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor." açıklamasında bulundu.

"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR VERDİK"
"Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Hükümet zor ancak doğru bir karar verdi." açıklamasında bulunan Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.

BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ: GENİŞLETİLMESİNE YARDIM ETTİ
İşgalci Başbakan, sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edip, "Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde genişletilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'ın kalan rehinelere tıbbi destek sağlamasını da içeriyor." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES OLSA DA SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

KİMİN ELİNE KAÇ REHİNE VAR?
İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

"Rehineler kademeli olarak bırakılacak"


ATEŞKES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Hamas ile takas anlaşmasının yarın başlayacağını duyurdu. Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Ateşkese ilişkin Türkiye'den flaş bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada mutabakata riayet edilmesi gerektiği belirtildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz."

HAMAS: HER İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 3 FİLİSTİNLİ ESİR

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını duyurdu. Hamaslı yetkili, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını belirtti.

Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını hatırlattı.

Hapishanelerinin olmadığını, esirlerin Filistinlilerin evlerinde tutulduğunu bu nedenle evler bombalandığında esirlerin de öldüğünü dile getiren Ebu Merzuk, İsrail'in "insanlıktan yoksun" olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım girişi için İsrail'i baskı yaparak, zorladıklarını anlattı.

Ebu Merzuk, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara, serbest bırakılacaklarına dair güvence verdiklerini ifade etti.

İSRAİL GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETTİ
İsrail Resmi Yayın Kuruluşu, yaptığı açıklamada İsrail'in geçici ateşkesi de kabul ettiğini duyurdu.

HAMAS: 4 GÜN ATEŞKES OLACAK
Hamas, takas ve geçici ateşkese ilişkin detayları açıkladı. Hamas, yaptığı açıklamada, " Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek" ifadelerini kullandı.




Katil askerlerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yapılması planlanan esir takası hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi ve "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz" dedi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

YAHYA SİNWAR'IN İSTEDİĞİ OLDU

İsrail gazetesi the Jerusalem Post ise anlaşmanın detaylarını "İsrail Hamas'ın Sinwar'ın 'İHA bilgisi yok' maddesini kabul etti" başlığı ile duyurdu.

Ateşkes anlaşmasının Hamas'ın liderlerinden Yahya Sinwar'ın istediği şekilde yapıldığını belirten the Jerusalem Post, "İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Hamas'ın esareti altındaki bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin devam ettiği her gün Gazze hava sahasındaki İsrail İHA'larını altı saat süreyle durdurması yönündeki şartı kabul eti." İfadelerini kullandı.

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AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN GVIR'DEN

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını eleştirerek, çatışmalara ara verilmesinin "tehlikeli bir emsal" oluşturduğunu savundu.

Esirlerin iadesi konusunda anlaşmanın bir "avantajı" olduğunu söylerken, "Onların ayrılarak sadece bir kısmının iade edilmesi fikrine katılmaya hakkımız ve yetkimiz yok". dedi. X hesabından açıklama yapan Ben Gvir, "Hamas bu molayı her şeyden çok istiyordu. Taslak, denklemi değiştiren ve daha fazla olaya yol açabilecek tehlikeli bir emsaldir." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir dün gece ateşkes anlaşmasına karşı oy kullanan İsrailli bakanlar arasındaydı. Hükümet toplantısı sırasında İsrail medyasına göre, "Bu karar bize nesiller boyu büyük zarar verecek" dedi.

GEÇİCİ ATEŞKESİN MADDELERİ ORTAYA ÇIKTI
Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı" bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı. İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

24 SAAT İÇİNDE BELLİ OLACAK
Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "insani ara" detayına dikkat çekilirken ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar yönetimince, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını belirtti.

Çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin de olduğu aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan sivillerden oluşan kadın ve çocuk 50 kişinin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden de bazı sivillerin serbest bırakılacağı ifade edildi.

Anlaşmaya göre, Gazze'ye yakıt da dahil olmak üzere insani yardım tırlarının girişi sağlanacak.

Katar'ın gerilimin azaltılması, kan dökülmesinin durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik süren diplomatik çabaları sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılması yönünde gösterdikleri çabadan dolayı takdirle karşılandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir serbest bırakılacak.

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