Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Filistin' çağrısı: "İki devletli çözüm için inisiyatif alın" | Türkiye garantörlüğe hazır

Sözlerine, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yaşanan tünel kazası dolayısıyla üzüntülerini ileterek, "Geçmiş olsun." dedi.





G20'nin, küresel meselelerin çözümündeki öncü rolünü bir kez daha teyit ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin de güçlü destek verdiği Afrika Birliğinin daimi üyeliğe kabulü ile G20'nin nüfus alanının daha da arttığını söyledi.

Erdoğan, kutsal kitapları hedef alan saldırıların da G20 bildirgesinde kınanmasını son derece isabetli bulduklarını aktararak, "Yeni Delhi sonrasında takibini yapacağımız unsurlardan biri de çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesiydi. Küresel büyüme, finansman koşullarındaki daralma, jeopolitik gerilimler, uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başlamıştır. Kalkınmanın temel unsurlarından bir diğeri toplumun tüm bireylerinin bu mücadelenin parçası haline getirilmesidir." diye konuştu.

Bu anlayışla Türkiye'nin 2015 dönem başkanlığı sırasında, Kadın 20 Grubu'nun kurulmasına liderlik ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Yeni tesis ettiğimiz Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu'yla Antalya'da attığımız bu adımı daha da güçlendirmiş oluyoruz." dedi.