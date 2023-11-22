İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:



📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

📌Defterdarlık… pic.twitter.com/NIsXLrvW6a — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2023

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:

📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

📌Defterdarlık Zarar Tespit Gurubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 işyeri zarar gördü.

📌AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı.

📌Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördü.