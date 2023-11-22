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Seçilmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan İmamoğlu suya yine zam yaptı! CHP'li İBB'nin fahiş artışına 'Cumhur' freni

Son dakika haberi... Seçilmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yine zam yaptı. %48 artış yapılmasını isteyen CHP yönetiminin fahiş artış talebine Cumhur "dur" dedi. Bu kapsamda suya yüzde 48 yerine yüzde 15 zam yapıldı. Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 16:31 Güncelleme 22 Kasım 2023, 16:55
Seçilmeden önce ’ücretsiz su’ vaadinde bulunan İmamoğlu suya yine zam yaptı! CHP’li İBB’nin fahiş artışına ’Cumhur’ freni

Seçilmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yine zam yaptı.

İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne İSKİ su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı maddelerini içeren yazı gönderildi.

İstanbul'da suya zam!



İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonuna sevk edildi.



Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

FAHİŞ ZAMMA 'CUMHUR' FRENİ: EKREM %48 İSTEDİ %15 YAPILDI
İBB'nin, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması istendi.

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya yükseltilmesi önerildi.

Söz konusu teklifte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.


Tarife Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi yüzde 15 zam olarak revize edildi.



Bu kapsamda, revize teklifte konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 23,72 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 34,14 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 46,49 lira olması talep edildi.

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 62,14 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 71,88 liraya yükseltilmesi istendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi de reddedildi.

Revize edilen haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

İşte tarihlere göre zamlar:

2019 Kasım yüzde 20,

Temmuz 2020: Yüzde 12,60

Aralık 2020: Yüzde 6,84

7 Eylül 2021: Yüzde 15.62

15 Aralık 2021: Yüzde 17.80

5 Nisan 2022: Yüzde 49.9

13 Eylül 2022: Yüzde 40,38

24 Kasım 2022: Yüzde 25

13 Haziran 2023: Yüzde 13

13 Eylül 2023: Yüzde 25

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