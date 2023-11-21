PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider gidiyoruz

EURO 2024 elemelerinde son oynadığı Hırvatistan ve Letonya maçlarını kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımımız adını finallere yazdırmayı başarmıştı. Milliler grup liderliği için Galler ile deplasmanda karşılaştı. Ay Yıldızlılar, beraberliğin yeteceği maçta Williams'ın golüyle 1-0 geriye düşse de Yusuf Yazıcı ile skoru eşitledi. Bu sonucun ardından Türkiye, gruptan lider olarak çıktı. İşte maçta yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 21:32 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:43
Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider gidiyoruz

EURO 2024 elemelerinde son oynadığı Hırvatistan ve Letonya maçlarını kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımımız adını finallere yazdırmayı başarmıştı. Ay Yıldızlılar, ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken oynadığı futbol ve aldığı galibiyetle tüm dünyada ses getirmişti.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Milliler grup liderliği için Galler ile deplasmanda karşılaştı. Ay Yıldızlılar, beraberliğin yeteceği maçta Williams'ın golüyle 1-0 geriye düşse de Yusuf Yazıcı ile skoru eşitledi.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Bu sonucun ardından Türkiye, gruptan lider olarak çıktı ve EURO 2024'e 2. torbadan katılmaya hak kazandı. Gruptan ikinci olarak çıkan takım ise Hırvatistan oldu.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanan hazırlık maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

İtalyan teknik adam, Almanya karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ın yerine Galler karşısında Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Kenan Yıldız ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Aday kadroda bulunan Ertaç Özbir, Rıdvan Yılmaz ve Bertuğ Yıldırım ise maç kadrosunda yer almadı.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük

Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamına yakını doldu.

Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider döndük
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
Elon Musk’tan Yahudi lobisini kurdurtacak hamle! X’in gelirlerini Gazze’ye bağışlayacak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 47. gün! Hamas’tan ateşkes mesajı geldi: İşgalcinin hedefi yine okullar ve hastaneler
SON DAKİKA