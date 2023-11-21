Türkiye Galler ile berabere kaldı! Lider geldik lider gidiyoruz

EURO 2024 elemelerinde son oynadığı Hırvatistan ve Letonya maçlarını kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımımız adını finallere yazdırmayı başarmıştı. Ay Yıldızlılar, ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken oynadığı futbol ve aldığı galibiyetle tüm dünyada ses getirmişti.

Milliler grup liderliği için Galler ile deplasmanda karşılaştı. Ay Yıldızlılar, beraberliğin yeteceği maçta Williams'ın golüyle 1-0 geriye düşse de Yusuf Yazıcı ile skoru eşitledi.



