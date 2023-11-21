Ardı ardına karar geldi: Kar tatili olan iller TAM LİSTE! 22-23 Kasım 2023 hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bolu, Erzurum, Van, İstanbul, Ankara Valiliği...

İstanbul'un Şile ilçesinde ve birçok ilde etkili olan sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı, okulların tatil edilmesine neden oldu. 20 Kasım Pazartesi günü için alınan tedbirler kapsamında, birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Bugün itibariyle ise Salı ve Çarşamba günleri kar tatili ilan edilen iller ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hangi illerde kar tatili ilan edildi? Kar tatili olan iller hangisi? İşte detaylar...