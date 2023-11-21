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Ardı ardına karar geldi: Kar tatili olan iller TAM LİSTE! 22-23 Kasım 2023 hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bolu, Erzurum, Van, İstanbul, Ankara Valiliği...

Türkiye'nin birçok ilinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği, öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları tarafından yakından takip edilen bir konu haline geldi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı illerde okulların tatil edildiği bilgisi, valilikler tarafından yapılan açıklamalarla duyuruluyor. Hava koşullarının eğitime olumsuz etkileri, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde kendini gösteriyor. Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için alınan önlemler çerçevesinde değerlendiriliyor. Valilikler, meteorolojik veriler ve yerel durumları dikkate alarak, okulların tatil edilip edilmeyeceğine karar veriyor. İşte olumsuz hava şartları nedeniyle kar tatili ilan edilen illerin güncel listesi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:32 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:32
Ardı ardına karar geldi: Kar tatili olan iller TAM LİSTE! 22-23 Kasım 2023 hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bolu, Erzurum, Van, İstanbul, Ankara Valiliği...

İstanbul'un Şile ilçesinde ve birçok ilde etkili olan sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı, okulların tatil edilmesine neden oldu. 20 Kasım Pazartesi günü için alınan tedbirler kapsamında, birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Bugün itibariyle ise Salı ve Çarşamba günleri kar tatili ilan edilen iller ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hangi illerde kar tatili ilan edildi? Kar tatili olan iller hangisi? İşte detaylar...

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL!

Zonguldak Valiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

📌 Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen KDZ. EREĞLİ İLÇE GENELİNDE 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir.

📌 Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERZURUM 21 KASIM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da 21 Kasım (Yarın) okullar henüz tatil edilmedi. Erzurum Valiliği'nden konuya dair bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği henüz okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

21 KASIM KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!

1- ZONGULDAK

İlerleyen saatlerde açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacak.

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