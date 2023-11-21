Ardı ardına karar geldi: Kar tatili olan iller TAM LİSTE! 22-23 Kasım 2023 hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bolu, Erzurum, Van, İstanbul, Ankara Valiliği...

İstanbul'un Şile ilçesinde ve birçok ilde etkili olan sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı, okulların tatil edilmesine neden oldu. 20 Kasım Pazartesi günü için alınan tedbirler kapsamında, birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Bugün itibariyle ise Salı ve Çarşamba günleri kar tatili ilan edilen iller ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hangi illerde kar tatili ilan edildi? Kar tatili olan iller hangisi? İşte detaylar...
ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL!
Zonguldak Valiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
📌 Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen KDZ. EREĞLİ İLÇE GENELİNDE 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir.
📌 Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.