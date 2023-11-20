YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 21 Kasım 2023 Salı kar tatil olan il ve ilçeler listesi! Valilik açıklamaları: İlkokul, ortaokul, lise...

MEB ve Valilik son dakika açıklamaları kar tatili duyurularıyla birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Yurdun birçok bölgesinde kar etkisini göstemeye başladı. Meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe uyarı sonrası Valiliklerden de tatil duyuruları geldi. Aralarında Zonguldak , Bolu , Sakarya'nın da olduğu onlarca ilde Pazartesi okullar tatil edildi. Gözler şimdi Salı gününe çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi ? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise son dakika kar tatili duyuruları...

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KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!

İstanbul Şile

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,'' İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.