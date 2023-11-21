PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Öğrenciye 'su' bedava

Balıkesir'i gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren öğrenci dostu bir şehir haline getirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, örnek bir karara daha imza atarak üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:56 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:56
Öğrenciye ’su’ bedava

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yandan tiyatrolarıyla, festivalleriyle, kütüphaneleriyle ve nitelikli buluşma alanlarıyla üniversiteli gençlere şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunarken diğer yandan da bütçelerini rahatlatacak adımları atıyor.

Daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini belediye olarak ödeyeceğini açıklayan, vize ve final haftalarında üniversite öğrencilerine otobüsleri ücretsiz yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı. Bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50'sini ödeyen öğrenciler, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı boyunca suyu bedava kullanacak.

SUYA YÜZDE 15 İNDİRİM
Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için yapılan çalışmanın yanı sıra Balıkesirli vatandaşlar için de suya yüzde 15 indirim yaptı.

Sosyal Yardımlaşmadan destek alan vatandaşların, engelli, gazi ve şehit ailelerinin biriken su borçları da kapatacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşların 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024'e kadar ödemeye devam edecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 47. gün! Hamas’tan ateşkes mesajı geldi: İşgalcinin hedefi yine okullar ve hastaneler
SON DAKİKA