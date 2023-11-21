Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yine saçmaladı: Filistin’e gideceğiz

"İSRAİL SOYKIRIMA GİRİŞTİ"

Liderlere Gazze'deki katliama ilişkin mektup yazdığını belirten Özel, "Olaylar Filistin halkına en büyük zararı veren Hamas'ın sınır aşmasıyla başladı. İsrail hükümeti de bir soykırıma girişti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600'e ulaştı. Büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995'te olduğu. Yapılması gereken Filistin'e sahip çıkmaktır. CHP olarak bundan sonraki süreçle ilgili dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Entarnasyonel'de Genel Başkan seviyesinde temsil edilecek."

"YARDIMLARI ULAŞTIRMAK İÇİN FİLİSTİN'E GİDECEĞİZ"

"Bütün liderlere birer mektup yazdım, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını yazdım. Hepsine Filistin'deki katliamın durdurulmasını beklediğimiz bir mektubu yazdık, yolladık. CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin'e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz." dedi.

KÜRSÜDE BECERİKSİZLİĞİ BÖYLE PERDELEDİ

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise, İmamoğlu'nun beceriksizliğini adeta perdelemeye kalktı. İstanbul'da her afette bir taşkın, mahsur kalan arabalar, sel ve hayat kayıpları yaşanırken, Özel bunların tam tersini iddia etti. "İstanbul'dan görüntüler, bir göllenme, bir taşkın, mahsur kalan arabalar sel ve hayat kayıpları yerine dünyaca ünlü bir metropole yakışır düzeydeydi." ifadelerini kullanan Özgür Özel, "İşte dirençli kentlerden ne anladığımız, işte CHP belediyeciliği. Ekrem Başkanı ve ekibini huzurunuzda tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

BUNUN DA DİYETİ İMAMOĞLU'NA

Özel'in konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu karikatür şahıs CHP Genel Başkanı olarak geldiği makamı bir belediye başkanının beceriksizliklerini yalanlarla perdelemek için kullanıyor. CHP'de genel başkanlık makamına gelen şahıslar her zaman bir diyet ödüyor. Bunun da diyeti İmamoğlu'na." "EZAN OKUYAN MÜEZZİNİN HAKKINI BİZ SAVUNUYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda din eğitimine 'Orta Çağ zihniyeti' diyen Özel, "Sabah 5'te sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını CHP savunuyor." ifadelerini kullandı.

"GÜLŞEN ESPRİ YAPTI"

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik küstah sözleri gündeme bomba gibi düşerken Gülşen "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyo" gibi akılalmaz bir ifade kullanmıştı. CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Engin Özkoç gibi isimler Gülşen'i savunmaya geçerken Özgür Özel de o dönem Gülşen'in bu sözlerine ilişkin "Espri yaptı" ifadelerini kullanmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN