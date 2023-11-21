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Engin Polat'ın paylaşımındaki 'Ayhan Bora Kaplan' ayrıntısı gündem olmuştu! Emniyet harekete geçti! 8 kişi yakandı

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmışlardı. Polat çiftine yönelik soruşturmada çiftin milyonlarca liralık para trafiğini yönettiği belirtilmişti. Kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken Engin Polat'ın Ayhan Bora Kaplan'la irtibatı olduğu iddiası üzerine Ankara Emniyeti harekete geçti. Polis, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Engin Polat'la ilişkisinin olup olmadığı varsa bağlantıların ne olduğu yönünde çalışma başlattı. Polat çiftinin tutuklandığı operasyonlarda Ankara'da 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:16 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:32
Engin Polat’ın paylaşımındaki ’Ayhan Bora Kaplan’ ayrıntısı gündem olmuştu! Emniyet harekete geçti! 8 kişi yakandı

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir videonun ardından Engin Polat'ın Ankara'da çökertilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisi olabileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Engin Polat'ın 6 Eylül 2023'te paylaştığı söz konusu videoda masada birinin "Ankara'da Ayhan Bora Kaplan var" dediği anlar kayda geçiyor. Sesin sahibinin Engin Polat olduğu iddia edildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Bu iddialar üzerine Ankara emniyeti harekete geçti. Polis. Çökertilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Engin Polat'la bir bağlantısının olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA İLE YAKALANMIŞTI
Engin Polat'ın bu paylaşımından iki gün sonra Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

Ankara genelinde faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karıştığı iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

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8 KİŞİ ANKARA'DA YAKALANDI
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri Engin Polat ve eşi Dilan Polat'a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 8 kişinin Ankara'dan gözaltına aldığı belirlendi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

NELER OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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