Engin Polat’ın paylaşımındaki ’Ayhan Bora Kaplan’ ayrıntısı gündem olmuştu! Emniyet harekete geçti! 8 kişi yakandı

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Bu iddialar üzerine Ankara emniyeti harekete geçti. Polis. Çökertilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Engin Polat'la bir bağlantısının olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA İLE YAKALANMIŞTI

Engin Polat'ın bu paylaşımından iki gün sonra Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

Ankara genelinde faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karıştığı iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

8 KİŞİ ANKARA'DA YAKALANDI

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri Engin Polat ve eşi Dilan Polat'a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 8 kişinin Ankara'dan gözaltına aldığı belirlendi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. NELER OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.