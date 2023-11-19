HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! Son sürat geliyor! AFAD İstanbulluları uyardı:Sel, su baskını, çatı uçması...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Rapora göre birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. 27 il için turuncu, 18 il için ise sarı kodla uyarı verildi.İstanbul'a mevisimin ilk karı düşerken, AFAD da mega kentte yaşayan vatandaşlara sağanak yağış ve tam fırtına nedeniyle uyarı mesajı gönderdi. Gönderilen mesajta;" Meteorolojiye gore Istanbul'da bugun saganak yagis ve tam firtina bekleniyor.Sel,yildirim,su baskini,cati ucmasi,ulasimda aksamalara karsi tedbirli olun" ifadeleri yer alıyordu. Öte yandan AFAD ve Meteoroloji içlerinde Erzurum'unda olduğu iller için yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına için uyarısı yaptı.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN VE SİNOP'TA FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji, sosyal medyadan paylaştığı paylaşımda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Sinop çevrelerinde güneybatı yönlerinden fırtına (60/80 km/saat) bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.