HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! Son sürat geliyor! AFAD İstanbulluları uyardı:Sel, su baskını, çatı uçması...

İstanbul 'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.