UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ 2023? 19-20 Kasım iptal olan uçuşlar listesi: İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu? THY, Pegasus...

THY ve Pegasus, müşterilerine yönelik yaptıkları duyurularda, güvenlik önlemleri doğrultusunda alınan bu kararın, yolcuların güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirtti. İptal edilen seferlerle ilgili detaylı bilgiler, hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri üzerinden ve havalimanlarının web sayfalarında güncellenecek. İşte detaylar...

236 SEFER İPTAL THY ve Pegasus toplam 236 seferin iptal olduğunu duyurdu. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), yarın da 105 seferini iptal etti. THY'nin iptal edilen toplam sefer sayısı 154'e ulaştı. Pegasus Hava Yolları'nın ise, 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferi iptal oldu.