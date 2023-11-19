UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ 2023? 19-20 Kasım iptal olan uçuşlar listesi: İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu? THY, Pegasus...

PEGASUS'TA DA İPTAL SAYISI ARTTI
Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.
İPTAL SAYISI ARTABİLİR...
Ayrıca hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği; bu doğrultuda yolculara, uçuştan önce Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeleri, mobil uygulamadaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye edildi.
THY İPTAL OLAN SEFERLER
SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI
İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR
İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR
İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.