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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ 2023? 19-20 Kasım iptal olan uçuşlar listesi: İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu? THY, Pegasus...

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'u harekete geçirdi. 18 ve 19 Kasım tarihlerinde beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 236 tarifeli sefer iptal edildi. Peki, 20 Kasım iptal olan uçuşlar hangileri? Uçak seferleri iptal edildi mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 18:47 Güncelleme 19 Kasım 2023, 18:47
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ 2023? 19-20 Kasım iptal olan uçuşlar listesi: İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu? THY, Pegasus...

THY ve Pegasus, müşterilerine yönelik yaptıkları duyurularda, güvenlik önlemleri doğrultusunda alınan bu kararın, yolcuların güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirtti. İptal edilen seferlerle ilgili detaylı bilgiler, hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri üzerinden ve havalimanlarının web sayfalarında güncellenecek. İşte detaylar...

236 SEFER İPTAL

THY ve Pegasus toplam 236 seferin iptal olduğunu duyurdu. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), yarın da 105 seferini iptal etti. THY'nin iptal edilen toplam sefer sayısı 154'e ulaştı. Pegasus Hava Yolları'nın ise, 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferi iptal oldu.



İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla hava yolu şirketleri sefer iptallerine devam ediyor. Sefer iptalleri, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla gerçekleşiyor. Bugün için planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. Böylelikle THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

PEGASUS'TA DA İPTAL SAYISI ARTTI

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.

İPTAL SAYISI ARTABİLİR...

Ayrıca hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği; bu doğrultuda yolculara, uçuştan önce Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeleri, mobil uygulamadaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye edildi.

THY İPTAL OLAN SEFERLER

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI

İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.

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