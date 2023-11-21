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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Narkogüç-36 ile zehir tacirlerine büyük darbe: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

7 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:25 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Narkogüç-36 ile zehir tacirlerine büyük darbe: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Narkogüç- 36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalat ve ticareti yapan 13 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde Narkogüç- 36 Operasyonu düzenlendiğini açıkladı.



13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Buna göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ"
Operasyonu yürüten polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi

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