İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Narkogüç-36 ile zehir tacirlerine büyük darbe: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Narkogüç- 36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalat ve ticareti yapan 13 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde Narkogüç- 36 Operasyonu düzenlendiğini açıkladı.





13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buna göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı.



Yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.