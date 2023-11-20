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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! 109 Gazzeli daha Türkiye'de tedavi edilecek! Uçak Mısır'a gitmek için havalandı

Son dakika haberleri... Türkiye, katil İsrail'in zulmüne uğrayan Gazzelilere yardım eli uzatıyor. Geçtiğimiz günlerde durumu kritik Gazzeli hastalar tedavi edilmek üzere Türkiye'ye gelmişti. MSB'nin son açıklamasına göre, Türkiye'de tedavi edilecek 109 Gazzeli için bir uçak Mısır'a gitti.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:06 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:32
Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 109 Gazzeli daha Türkiye’de tedavi edilecek! Uçak Mısır’a gitmek için havalandı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

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