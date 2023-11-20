Milyonların gözü kritik Kabine’de! Masada ekonomi ve Gazze olacak: Emekli çiftçiye 5 bin liralık ikramiye...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de bugün toplanması bekleniyor. Türkiye 'nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yönelik çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye 'de tedavi altına alınan yaralı Gazelliler'in durumu ela alınacak ve yeni yaralılarla ilgili yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri, konu başlıları olarak masada olacak.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti.

30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor.