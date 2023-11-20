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Milyonların gözü kritik Kabine'de! Masada ekonomi ve Gazze olacak: Emekli çiftçiye 5 bin liralık ikramiye...

Kabinenin gündemi ekonomi ve Gazze olacak. Emekli çiftçiler ise 5 bin liralık ikramiye ile ilgili verilecek karara odaklanacak. Fahiş fiyatlar, enflasyona mücadele ve fahiş fiyatla mücadele için torba kanun Kabinenin öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca, memur ve emekli ücretleri ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Milyonların gözü kritik Kabine’de! Masada ekonomi ve Gazze olacak: Emekli çiftçiye 5 bin liralık ikramiye...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de bugün toplanması bekleniyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yönelik çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye'de tedavi altına alınan yaralı Gazelliler'in durumu ela alınacak ve yeni yaralılarla ilgili yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri, konu başlıları olarak masada olacak.

TELEFON DİPLOMASİSİ
Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti.

30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET DE GÖRÜŞÜLECEK
Fahiş fiyatlar, enflasyona mücadele ve fahiş fiyatla mücadele için torba kanun Kabinenin öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca, memur ve emekli ücretleri ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan çiftçilerin durumu da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.



Erdoğan, Almanya ziyaretinde Başbakan Olaf Scholz'a "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik" diyerek ayar vermişti!

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