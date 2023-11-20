AK Parti’de yerel seçim hazırlığı! Anketler bu hafta başlayacak! Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

ANKET YA DA TEMAYÜL BELİRLEYİCİ OLMAYACAK Anket ya da Temayül yoklaması tek başına belirleyici olmayacak.

İsim bazlı anket çalışmalarına bu hafta başlayacak olan parti, yerel yönetimler başkanlığı tarafından kurulan etnografik ekibin gözlem çalışmaları ile karşılaştırılacak.

Anket, gözlem ve temayüll ile birlikle teşkilatın il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşlerini de alınacak. Tüm bunlara ek olarak Cumhurbaşkanının her ildeki eski arkadaşlarının da fikirlerine başvurulacak.