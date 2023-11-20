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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Anketler bu hafta başlayacak! Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

AK Parti, yerel seçim için aday belirleme sürecine girdi. Anketler bu hafta başlayacak, 26 Kasım’da temayül yoklaması yapılacak. İl başkanlıklarının ve milletvekillerinin görüşleri de alınacak.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 07:01 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:21
AK Parti’de yerel seçim hazırlığı! Anketler bu hafta başlayacak! Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

Geçtiğimiz hafta aday adaylığı başvurularını almaya başlayan AK Parti, doğru adayı belirlemek için 5 parametreyi baz alacak.

ANKET YA DA TEMAYÜL BELİRLEYİCİ OLMAYACAK
Anket ya da Temayül yoklaması tek başına belirleyici olmayacak.

İsim bazlı anket çalışmalarına bu hafta başlayacak olan parti, yerel yönetimler başkanlığı tarafından kurulan etnografik ekibin gözlem çalışmaları ile karşılaştırılacak.

Anket, gözlem ve temayüll ile birlikle teşkilatın il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşlerini de alınacak. Tüm bunlara ek olarak Cumhurbaşkanının her ildeki eski arkadaşlarının da fikirlerine başvurulacak.

AK Parti, 81 ilde vatandaşı telefonla arayarak, 'Belediye başkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' diye soracak.

SOKAĞIN NABZI TUTULUYOR
Yerel yönetimler başkanlığı geçtiğimiz aylarda teşkilat büyüklerinin tecrübeli siyasetçilerden oluşan bir etnografik ekiple, sokağa inerek berbere, markete, manava gidip alışveriş yaparak, taksi veya otobüse binerek dalga araştırması yaptı.



Teşkilatın, il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşlerini de alınacak. Bu kapsamda ilk etapta 26 Kasım'da elektronik ortamda teşkilat temayül yoklaması yapılacak.



Sabah'ta yer alan habere göre; AR-GE Başkanlığı'nın ayrıca, gazetelerde yazılan isimleri de incelediği öğrenildi. Bu yazılanların 'yönlendirme' şeklinde olmayanlarının dikkate alınırken, yerel medyanın kimleri önerdiğine bakılıyor.

Vatandaş sahada kimi görmek istiyorsa o aday olacak. Adaylar, ise komisyonda değerlendirilecek.

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