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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail soykırımına ortak olan Joe Biden'ı gözünün içine baka baka rezil etti

Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki Gazze çıkışının yankıları dünyada ses getirmeye devam ederken, bir çıkışta Malezya Başbakanı İbrahim Enver'den geldi. ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik Forumu'nda ABD Başbakanı Joe Biden'ı gözünün içine bakarak canlı yayında rezil etti. Malezya başbakanı Enver İbrahim, "Bize Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını kınayın diyorsunuz ama siz İsrail karşısında Gazze'de sessiz kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 00:11 Güncelleme 20 Kasım 2023, 00:25
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail soykırımına ortak olan Joe Biden’ı gözünün içine baka baka rezil etti

Soykırımcı İsrail günlerdir Gazze'yi ölüm ablukasına almış durumda. Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.



BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.



KATİLLERE ASKERİ DESTEK
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.



BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."



GAZZE KASAPLARI!
"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.



BIDEN'I KENDİ EVİNDE REZİL ETTİ
Başkan Erdoğan'ın Almanya'da Olaf Scholz'a sert çıkışı dünya basınındaki etkisini sürdürmeye devam ederekeni bir çıkışda Malezya Başbakanı İbrahim Enver'den geldi. ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik Forumu'nda ABD Başbakanı Joe Biden'ı gözünün içine bakarak canlı yayında rezil etti.

Malezya Başbakanı İbrahim canlı yayında Biden'ı rezil etti!



GERÇKELERİ YÜZÜNE VURDU
Asya Pasifik Ekonomik Forumuna katılan Malezya Başbakanı Enver İbrahim konuşması sırasında Biden'a seslenerek ABD'nin ikiyüzlü gaflet başkanını dolaylı yoldan Gazze'deki ikiyüzlü siyaseti sebebiyle yerin dibine soktu.



"RUSYA'YI KINAYIN DEDİNİZ GAZZE'DE SESSİZ KALIYORSUNUZ"
Malezya başbakanı Enver İbrahim, Biden'ın gözünün içine bakarak, "Bize Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını kınayın diyorsunuz ama siz İsrail karşısında Gazze'de sessiz kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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