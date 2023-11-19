Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail soykırımına ortak olan Joe Biden’ı gözünün içine baka baka rezil etti

BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
GAZZE KASAPLARI!
"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.
BIDEN'I KENDİ EVİNDE REZİL ETTİ
Başkan Erdoğan'ın Almanya'da Olaf Scholz'a sert çıkışı dünya basınındaki etkisini sürdürmeye devam ederekeni bir çıkışda Malezya Başbakanı İbrahim Enver'den geldi. ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik Forumu'nda ABD Başbakanı Joe Biden'ı gözünün içine bakarak canlı yayında rezil etti.
GERÇKELERİ YÜZÜNE VURDU
Asya Pasifik Ekonomik Forumuna katılan Malezya Başbakanı Enver İbrahim konuşması sırasında Biden'a seslenerek ABD'nin ikiyüzlü gaflet başkanını dolaylı yoldan Gazze'deki ikiyüzlü siyaseti sebebiyle yerin dibine soktu.
"RUSYA'YI KINAYIN DEDİNİZ GAZZE'DE SESSİZ KALIYORSUNUZ"
Malezya başbakanı Enver İbrahim, Biden'ın gözünün içine bakarak, "Bize Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını kınayın diyorsunuz ama siz İsrail karşısında Gazze'de sessiz kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.