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Emre Akbaba milli takım kadrosundan çıkarıldı! Galler maçında oynayamayacak

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 16:42 Güncelleme 19 Kasım 2023, 16:54
Emre Akbaba milli takım kadrosundan çıkarıldı! Galler maçında oynayamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Galler'le oynayacağı maçın kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

Almanya ile oynanan hazırlık maçında Emre Akbaba, dizinden sakatlanmış ve 34. dakikada oyundan çıkmıştı.

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