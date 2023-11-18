Hilalin 2 muhafızı! Başkan Erdoğan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti

Erdoğan, ziyareti sırasında burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Başakn Erdoğan'a türbe ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de katıldığı kentsel dönüşüm töreninde önemli açıklamalarda bulunmuştu. "2023'ü hiç unutmayalım" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında açılan bir pankart ise törene damgasını vurmuştu. Söz konusu pankartta "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız" ifadeleri yer almıştı.