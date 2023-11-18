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Hilalin 2 muhafızı! Başkan Erdoğan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 17:31 Güncelleme 18 Kasım 2023, 19:36
Hilalin 2 muhafızı! Başkan Erdoğan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nun ardından Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyarette bulundu.


Erdoğan, ziyareti sırasında burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başakn Erdoğan'a türbe ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de katıldığı kentsel dönüşüm töreninde önemli açıklamalarda bulunmuştu. "2023'ü hiç unutmayalım" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında açılan bir pankart ise törene damgasını vurmuştu. Söz konusu pankartta "Seni Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız" ifadeleri yer almıştı.

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