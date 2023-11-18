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Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile görüştü

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, Gazze'de barışın sağlanması için diplomasi trafiğini tam gaz sürdürmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 18:01 Güncelleme 18 Kasım 2023, 20:36
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.



Başkan Erdoğan görüşmede, İslam dünyasını ilgilendiren tüm meselelerde birlik olunması gerektiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

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