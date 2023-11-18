Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'de tahliye bekleyen 44 Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşının Mısır'a ulaştığını, hava yoluyla Türkiye'ye getirileceklerini bildirmişti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLMEK ÜZERE MISIR'A GİRİŞ YAPTILAR

Filistin'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Kahire Büyükelçiliği'nin çabaları ile Türkiye'ye getirilmek üzere Refah Sınır Kapısı'ndan çıkartılarak Mısır'a giriş yaptı. Türk vatandaşları minibüslere binerek Mısır'ın el-Ariş kentine doğru hareket etti.

REFAH'TAN GEÇTİLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 Türk vatandaşı ve yakınının Türkiye'ye gelmelerinin sağlandığını anımsatarak, "Bilahare, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, KKTC vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kulandı.

Keçeli ayrıca, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den Türkiye'ye getirilebilmeleri için ilgili kurumlarla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.