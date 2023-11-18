İstanbul'da sağanak sonrası rögarlar tıkandı caddeleri su bastı: Araçlar yolda kaldı! "İSKİ'yi aradık gelen giden yok"

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar da göle döndü. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken yağış nedeniyle vatandaşlar da olumsuz etkilendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar da göle döndü. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken yağış nedeniyle vatandaşlar da olumsuz etkilendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sağanak şekilde devam eden yağmur yer yer vatandaşları olumsuz etkiledi. Küçükçekmece'de yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar göle döndü.
Yağış nedeniyle sürücülerin kontrolü kaybetmesiyle birçok noktada maddi ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Göle dönen yolda yaya ve sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Yağmurdan korunmak isteyen bir kadın ise kartonu kafasına geçirdiği görüldü. E-5 Yenibosna'da da yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara sığınırken Ayamama Deresi'nde su seviyesinin yükseldiği görüldü.
SU BASAN İŞ YERİNİ KOVALARLA BOŞALTTI
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iş yeri su altında kalan kadın, kovalarla suyu boşalttığı görüldü. Mahalledeki İstasyon Caddesi'nin her yağışta su altında kaldığını belirten esnaf, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepki gösterdi. Bir saatlik yağışta iş yerinin su altında kaldığını belirten Selim Arı, "Burada bir saat içinde yağmur bastı, dükkanı su bastı. Oy zamanı kapı kapı dolaşıyor hepsi, anlatmaya gerek yok. Dükkan su altında kalıyor. Her yağmurda bu oluyor. İSKİ'yi aradık gelen yok, giden yok" dedi.
"GÖL AYAĞIMIZA GELDİ, CADDE DERE OLDU"
Yolun neredeyse göl ile birleşeceğini belirten esnaf Sadık Karaca, "Kanarya Gölümüz yüz metre ilerde ama artık göl ile birleştik. Gölümüz ayağımıza geldi, her yağmurda gölü birlikte yaşıyoruz. Artık Kanarya'nın su sorunu yoktur, kanal sorunu vardır. Bu sorunların yetkililere duyurulmasını acilen arz ediyorum. 20 yıldır Kanarya'dayım, aynı hizmeti istiyorum. Sabahtan beri insanlar çok mağdur, kaldırımda gitse hepsi su, yoldan gitse zaten dere, yol dere olmuş, bunun akabinde herhangi bir çalışma, daha iyileştirme, daha da teknik bir şey yapılmıyor. Bunun acilen yapılması gerekiyor. Arkadaşlar birkaç yeri aradı, İSKİ'yi aradı, Büyükşehir'i aradı ama gelen giden olmadı" şeklinde konuştu.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPALI PAZARI SU BASTI
Küçükçekmece'de etkili olan yağmur sonrasında kapalı pazarı su bastı.
Küçükçekmece Halkalı Kapalı pazarında kuvvetli yağışın etkisiyle giderler patladı. Yağmur suyu pazar içerisine akmaya başladı. Pazar esnafı patlayan giderleri bezlerle sararak önlem almaya çalıştı. Kapalı pazar içerisinde, bazı esnaf ise tezgâhlarına su gelmemesi için çadır kurdu.
Pazarcı Erhan Cilalı, "Müşteri dışarda yağmurlu havada yürümeyi tercih etmiyor, kapalı pazarı tercih ediyor. Kapalı pazar daha berbat. Su akıyor; sabahları tezgâh açamıyoruz, yürüyemiyoruz. Çok mağduruz. Esnafa hiçbir konuda yardımcı olmuyorlar. Yaklaşık altı yıldır da böyle. Pazar çok kötü durumda, elverişli değil. Bizi açıktan alıp kapalıya verdiler kapalıya vermeseydiler daha iyiydi" dedi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa -Cendere Caddesinde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Motosiklet sürücüleri ise kaldırımdan geçerek gitti.
Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Vidanjörlerle de su tahliye ediliyor.
ZEYTİNBURNU'NDA ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Zeytinburnu sahil yolunda su birikintisi nedeniyle 4 araç yolda mahsur kaldı. Olay yerine su tahliyesi için ekipler sevk edildi. Suyun tahliyesinin ardından araçlar yoldan çekildi.
TELEFERİK HATTI KAPATILDI
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul'la birlikte 66 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yaptı.
Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
AFAD'DAN UYARI
AFAD İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına için vatandaşların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, "Meteorolojiye göre İstanbul'da yarın saganak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı zamanla Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat)şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat)yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat) yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van haricinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.