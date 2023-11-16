Tüm Türkiye döngü içine girecek! Camları pencereleri kapatın, telefonları şarj edin; 14 gün oldukça kritik

Doğu Karadeniz bölgesinde ise rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden eserek aynı şiddette fırtına şeklinde esmesi ve Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sarı Alarm Verilen Kentler Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Artvin, Bursa, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu uyarı, bu bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Marmara Bölgesi için Kar Uyarısı



Meteroloji uzmanları, Doğu Anadolu'ya yakın zamanda kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu kar yağışının 18-19 tarihlerinde Marmara'nın güneyine, İstanbul hariç Uludağ'a ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine ulaşması öngörülüyor. Anadolu'da mevcut kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Zaman Bekleniyor?



Uzmanlara göre, İstanbul ve Ege bölgesi için şu an kar yağışı beklenmiyor. Ancak Anadolu'nun bazı bölgelerinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Erzurum ve Sivas'ta kar yağışı mevcut. İstanbul'da da kar yağışının olacağı ancak tarihinin Ocak veya Şubat aylarında olacağı tahmin ediliyor.