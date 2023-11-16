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Tüm Türkiye döngü içine girecek! Camları pencereleri kapatın, telefonları şarj edin; 14 gün oldukça kritik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ülkemizi etkisi altına alacağını ve hafta sonu boyunca geniş bir alana yayılacağını duyurdu. Bu durum, özellikle Uludağ, Kartepe, Kartalkaya ve Palandöken gibi popüler kış turizmi bölgelerinde yoğun kar yağışının beklendiği anlamına geliyor. İstanbul ise beklenen hava durumu değişikliğinden nasibini alacak. Şehirde sıcaklıkların aniden düşmesi ve beyaz alarmın kapıya dayanması öngörülüyor. İstanbul sakinleri, kışın etkisini daha belirgin bir şekilde hissedecekleri bir hafta sonu geçirebilirler.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 10:02 Güncelleme 16 Kasım 2023, 10:02
Tüm Türkiye döngü içine girecek! Camları pencereleri kapatın, telefonları şarj edin; 14 gün oldukça kritik

Meteoroloji yetkilileri, halkı olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ulaşım ve dışarıda geçirilecek zaman için gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hafta sonu havalar nasıl olacak? İşte uyarılar ve hava tahminleri haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son verilerine dayanarak, Türkiye genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey ve batı kesimleri ile Bitlis çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Bu yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sıcaklık Değişimleri ve Mevsim Normalleri

Ülkenin kuzeybatı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 8 derece arasında düşüş göstermesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Genel olarak, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Fırtına Uyarıları

Kuzey Ege'nin kuzeyinde, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden eserek 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu fırtınanın Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde ise rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden eserek aynı şiddette fırtına şeklinde esmesi ve Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sarı Alarm Verilen Kentler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Artvin, Bursa, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu uyarı, bu bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Marmara Bölgesi için Kar Uyarısı

Meteroloji uzmanları, Doğu Anadolu'ya yakın zamanda kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu kar yağışının 18-19 tarihlerinde Marmara'nın güneyine, İstanbul hariç Uludağ'a ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine ulaşması öngörülüyor. Anadolu'da mevcut kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Zaman Bekleniyor?

Uzmanlara göre, İstanbul ve Ege bölgesi için şu an kar yağışı beklenmiyor. Ancak Anadolu'nun bazı bölgelerinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Erzurum ve Sivas'ta kar yağışı mevcut. İstanbul'da da kar yağışının olacağı ancak tarihinin Ocak veya Şubat aylarında olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıklarında Beklenen Düşüş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağını belirtiyor. Özellikle İstanbul'da Pazar günü sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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