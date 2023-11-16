Başkan Erdoğan’dan Sezai Karakoç paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'u ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'u ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/onNzXb54SC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2023