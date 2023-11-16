Başkan Erdoğan Gazze’den getirilen hastaları ziyaret ediyor

Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığından 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdiklerini anlattı.

Koca, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de Gazze'de başlayan insanlık dramıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın riyasetinde, hükümetin tüm birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde Gazzelilerin yanında olmaya, acılarını dindirmeye çalıştıklarını, bu çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Bakan Koca, Türkiye'nin ayrıca, 10 kargo uçağı, bir gemiyle, tam donanımlı 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, hayati öneme sahip ventilatörler, kuvözler ve jeneratörlerin olduğu, aynı zamanda ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların içinde bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzelilerin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdıklarını söyledi.

Bu süreçte geçen hafta hem İsrail hem de Mısır sağlık bakanı ile görüştüğünü aktaran Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"İsrail saldırıları sonucu Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan kanser hastaları başta olmak üzere hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik heyetlerden oluşan sağlık koordinasyon ekibi oluşturduk. 14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanıyla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdim. Bu süreçte daha önce oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda, Gazze'de bulunan kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de değerli meslektaşım Sayın Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Gazzeli hastaların tedavi gördüğü, birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek Gazzeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz."