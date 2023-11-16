İzmir'de metro duvara çarptı | CHP'li belediyeye sosyal medyadan tepki: "Tren raydan çıktı doğru dürüst bilgi ver"

İzmir'de raydan çıkan 2 metro vagonundan birinin peron duvarına çarpmasıyla 3 kişi hafif yaralandı.
İzmir'de raydan çıkan 2 metro vagonundan birinin peron duvarına çarpmasıyla 3 kişi hafif yaralandı.
Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metrodaki iki vagon, Sanayi İstasyonu'nda raydan çıktı. Vagonlardan biri istasyondaki peron duvarına çarptı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından vagonlar tahliye edilirken hattaki metro seferleri durduruldu.
Kaza sonucu duvara çarpan vagon ile istasyonda hasar oluştuğu gözlendi.
Ekipler, vagonun raydan çekilmesi için çalışma başlattı.
İZMİR METROSU TREN ARIZASI DİYEREK DUYURDU
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, olayı tren arızası diye vererek rezaleti örtbas etmeye çalıştı.
İzmir Metro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Sayın Yolcularımız, Sanayi İstasyonumuzdaki tren arızası nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Tüm teknik ekibimiz arızanın giderilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
TREN RAYDAN ÇIKTI DOĞRU DÜRÜST BİLGİ VER
Vatandaşlar ise sosyal medyadan İzmir Metro hesabının paylaştığı gönderiye, "Tren raydan çıktı doğru dürüst bilgi ver" diyerek tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından İzmir Metro hesabı paylaşımını sildi.
Rezaleti örtbas etmeye çalışan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Evka 3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir."