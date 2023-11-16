İzmir'de metro duvara çarptı | CHP'li belediyeye sosyal medyadan tepki: "Tren raydan çıktı doğru dürüst bilgi ver"

Rezaleti örtbas etmeye çalışan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Evka 3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir."

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