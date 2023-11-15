Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kahire’de kritik temas: Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar bir araya geldi

İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.