Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kahire’de kritik temas: Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.
BAKAN KOCA KAHİRE'DE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Bakan Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.
Bakan Koca ve mevkidaşı, buradan Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek hastaları ziyaret edecek.
Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.
Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştu.
İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den gönderilen yardımların Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştığını bildirmişti. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
Gazze'de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı Aziz Milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları #AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz.
İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı.
Gemimizde;
📌8 adet sahra hastanesi
📌20 ambulans
📌2 UMKE aracı
📌615 adet jeneratör
📌Tıbbi malzeme
📌8 tır su bulunuyordu.
Ayrıca bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile
📌54 personel,
📌5.000 adet battaniye
📌2.600 adet gıda kolisi
📌115.000 kg tıbbı malzeme
📌232 adet jeneratör ulaştırıldı.
📌Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.
Yardım elimiz her an Gazze'nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak.