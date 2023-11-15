Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'acemi tavşanı' Özgür Özel'e: "Genel başkan mı emanetçi mi belli değil"

Erdoğan'ın gündeminde devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ofis açması da vardı. Bir dönem mutfak videoları ile 'halkçıyım' pozları kesen Bay Bay Kemal'e göndermede bulunan Erdoğan, "Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır" dedi.





Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



"BUNLAR VATANDAŞI KENDİLERİ GİBİ BALIK HAFIZALI SANIYOR"

Son seçimler öncesinde ayyuka çıkan Kandil işbirliklerini sonlandırma adına hiçbir emare göstermediler. Seçimin faturasını genel başkanlarına keserek kendilerini temize çekmeye çalıştılar. Bunlar vatandaşı kendileri gibi balık hafızalı sanıyor. Hepsi oradaydı. Millete siyasi etik dersi verenlerin tamamı o gün oradaydı.

Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır. 5- 6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayanlar da bunlardan başkası değildir. Kimin kime ihanet ettiği bizim meselemiz değildir. Cumhurbaşkanı adaylarını günah keçisi ilan etmelerindeki çelişki de bizi ilgilendirmez. Bugün o koltukta oturanın çarkçı olması da bizi alakadar etmez. Orakları ile kendi aralarında açıklığa kavuşturmaları gereken hususlardır. Bize düşen o hançerleri milletimize saplamalarının önüne geçmektir. Milletimiz tercihi ile buna zaten izin vermedi. Seçimde bunu bir adım daha öteye taşıyacağız.