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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'acemi tavşanı' Özgür Özel'e: "Genel başkan mı emanetçi mi belli değil"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,CHP'deki 'Özgür Özel emanetçi genel başkan' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul" ifadelerini kullandı. Bir dönem mutfak videoları ile 'halkçıyım' pozları kesen Bay Bay Kemal'e göndermede bulunan Başkan Erdoğan, "Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır" dedi. Yerel seçimlere ilişkin net mesaj veren Erdoğan, CHP elindeki belediyelere dikkat çekerek "Yeniden buraları sahiplerine verelim. Beceriksiz idareciler yüzünden çürüyen belediyelerimizi kurtaracağız" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 13:56 Güncelleme 15 Kasım 2023, 14:13
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin ’acemi tavşanı’ Özgür Özel’e: Genel başkan mı emanetçi mi belli değil

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sonrası genel başkan seçilen Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.

ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, istediği isimleri PM'ye soktu.

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CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.

FİİLİ EŞBAŞKAN İMAMOĞLU
Ekremci kalemşorlar da peşi sıra Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı verdi. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi. Bir yandan da kulislerde Özgür Özel'in İmamoğlu'nun parti üzerinde tahakküm kuran tutumundan rahatsız olduğu, 'emanetçi başkan' gibi görünmek istemediği konuşuluyor.



Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"GENEL BAŞKAN MI, EMANETÇİ Mİ BELLİ DEĞİL"
Erdoğan, Özgür Özel'i işaret ederek, "CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef alan 'hançerlendim' sözlerine atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek" şeklinde konuştu.



Erdoğan'ın gündeminde devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ofis açması da vardı. Bir dönem mutfak videoları ile 'halkçıyım' pozları kesen Bay Bay Kemal'e göndermede bulunan Erdoğan, "Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır" dedi.



Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"BUNLAR VATANDAŞI KENDİLERİ GİBİ BALIK HAFIZALI SANIYOR"
Son seçimler öncesinde ayyuka çıkan Kandil işbirliklerini sonlandırma adına hiçbir emare göstermediler. Seçimin faturasını genel başkanlarına keserek kendilerini temize çekmeye çalıştılar. Bunlar vatandaşı kendileri gibi balık hafızalı sanıyor. Hepsi oradaydı. Millete siyasi etik dersi verenlerin tamamı o gün oradaydı.

Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır. 5- 6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayanlar da bunlardan başkası değildir. Kimin kime ihanet ettiği bizim meselemiz değildir. Cumhurbaşkanı adaylarını günah keçisi ilan etmelerindeki çelişki de bizi ilgilendirmez. Bugün o koltukta oturanın çarkçı olması da bizi alakadar etmez. Orakları ile kendi aralarında açıklığa kavuşturmaları gereken hususlardır. Bize düşen o hançerleri milletimize saplamalarının önüne geçmektir. Milletimiz tercihi ile buna zaten izin vermedi. Seçimde bunu bir adım daha öteye taşıyacağız.



CHP ELİNDE ÇÜRÜYEN BELEDİYELER...
Benim milletim bunlardan çok çekti. İstanbullu, Ankaralı hatta İzmirli de çok çekti. Yeniden buraları sahiplerine verelim. Beceriksiz idareciler yüzünden çürüyen belediyelerimizi kurtaracağız. Hesabını vermeden bunların hiçbirine huzur yoktur.

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Başkan Erdoğan’dan CHP’nin ’acemi tavşanı’ Özgür Özel’e: Genel başkan mı emanetçi mi belli değil
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