Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı’dan bomba iddia: CHP’yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor

AMAÇ PARTİ İÇİNİ KARIŞTIRMAK

Bir diğer iddia ise CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasının en büyük nedeninin parti içini karıştırmak olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu ikna eden bir kadro olduğunu söyleyen Altaylı, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na ikna eden kadro bugün yine ki 'Kemal Bey Özgür Özel bu işi doğru düzgün götüremez. Siz bir ofis açın. Sizden başka bu partiyi toparlayacak kimse yok. Yarın öbür gün Özgür Özel çuvallarsa siz orada hazır olun. Bu parti sizin partiniz, bırakıp gidemezsiniz. Siz bu ofiste CHP'ye de bir yandan yön vermeye devam edin' demişlerdir. Bundan emin olabilirsin çünkü yalakalık bunu gerektirir. Bunlar aynı zamanda başka amaçlara da hizmet edenlerdir. Kemal Bey de buna inanmış olabilir. Ya da Kemal Bey de zaten böyle düşünüyor olabilir" dedi.