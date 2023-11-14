Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı’dan bomba iddia: CHP’yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor

"YEREL SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLSUNLAR"
Takvim.com.tr'nin günlerdir manşet manşet yazdığı 'Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan intikam alma planı'nı doğrulayan açıklamalarda da bulunan Altaylı, "Kemal Bey'in kafasından ne geçtiğini anlamak çok kolay değil. Poker Face hali var Kemal Bey'de. Oradan CHP'ye etki etmek, CHP'yi karıştırmak, CHP'nin içinde farklı odaklar yaratmak ve CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olmasını sağlamak için oradan devreye girecek olabilir" ifadelerini kullandı.
"OFİS İÇİN KİM FİNANSE ETTİ?"
Altaylı'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise Kılıçdaroğlu'nun ofis açacak bir gelirinin olmaması. Altaylı Kılıçdaroğlu'nun CHP içini karıştırmak için finanse edildiğini iddia ederek "Bir de biliyoruz ki Kemal Bey çok da zengin bir adam değil. Seçim zamanında CHP'nin ciddi bir parası buharlaştı tabi onu Kemal Bey cebe atmamıştır ama şu olabilir o paraları alanlar ofisin masrafını karşılıyor olabilirler. Kemal Bey'in nedir geliri? Emekli maaşı var. Milletvekili emekli maaşı var. Hepsini toplasan 150 bin lira. Çankaya'da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır" şeklinde konuştu.