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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı'dan bomba iddia: CHP'yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis açma hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Takvim.com.tr söz konusu hareketi ilk günden bu yana 'Ekrem'den intikam alma' diye manşetlerine taşıdı. Takvim.com.tr'yi doğrulayan açıklamalar ise CHP yandaşı gazetecilerden geldi. Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' diyerek Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışacağını söylerken Fatih Altaylı "CHP'yi karıştıracak. Yerel seçimlerin kazanılmaması için uğraşacak" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise ofisin nasıl tutulduğu. Altaylı "Çankaya’da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır” şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 20:55 Güncelleme 14 Kasım 2023, 21:05
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı’dan bomba iddia: CHP’yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor

14 ve 28 Mayıs'ta tarihi yenilgi alan CHP'de oyun içinde oyun yaşanıyor.

13 yıllık CHP Genel Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi.

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KURNAZ KEMAL!
Genel Başkanlık hegomonyası sona eren Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'da ofis açması birçok yorumu da beraberinde getirdi. Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar bile yapıldı.

Hatta CHP'nin fonladığı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu ve yakınlarının CHP'yi tekrar eke geçirme hırsında olduğunu söyledi.

AMAÇ PARTİ İÇİNİ KARIŞTIRMAK
Bir diğer iddia ise CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

''CHP'nin içini karıştırmaya çalışacaktır''

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasının en büyük nedeninin parti içini karıştırmak olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu ikna eden bir kadro olduğunu söyleyen Altaylı, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na ikna eden kadro bugün yine ki 'Kemal Bey Özgür Özel bu işi doğru düzgün götüremez. Siz bir ofis açın. Sizden başka bu partiyi toparlayacak kimse yok. Yarın öbür gün Özgür Özel çuvallarsa siz orada hazır olun. Bu parti sizin partiniz, bırakıp gidemezsiniz. Siz bu ofiste CHP'ye de bir yandan yön vermeye devam edin' demişlerdir. Bundan emin olabilirsin çünkü yalakalık bunu gerektirir. Bunlar aynı zamanda başka amaçlara da hizmet edenlerdir. Kemal Bey de buna inanmış olabilir. Ya da Kemal Bey de zaten böyle düşünüyor olabilir" dedi.

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"YEREL SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLSUNLAR"
Takvim.com.tr'nin günlerdir manşet manşet yazdığı 'Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan intikam alma planı'nı doğrulayan açıklamalarda da bulunan Altaylı, "Kemal Bey'in kafasından ne geçtiğini anlamak çok kolay değil. Poker Face hali var Kemal Bey'de. Oradan CHP'ye etki etmek, CHP'yi karıştırmak, CHP'nin içinde farklı odaklar yaratmak ve CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olmasını sağlamak için oradan devreye girecek olabilir" ifadelerini kullandı.

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"OFİS İÇİN KİM FİNANSE ETTİ?"
Altaylı'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise Kılıçdaroğlu'nun ofis açacak bir gelirinin olmaması. Altaylı Kılıçdaroğlu'nun CHP içini karıştırmak için finanse edildiğini iddia ederek "Bir de biliyoruz ki Kemal Bey çok da zengin bir adam değil. Seçim zamanında CHP'nin ciddi bir parası buharlaştı tabi onu Kemal Bey cebe atmamıştır ama şu olabilir o paraları alanlar ofisin masrafını karşılıyor olabilirler. Kemal Bey'in nedir geliri? Emekli maaşı var. Milletvekili emekli maaşı var. Hepsini toplasan 150 bin lira. Çankaya'da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır" şeklinde konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı’dan bomba iddia: CHP’yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor
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