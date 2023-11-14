CHP’li Tekirdağ Belediyesi’nden vatandaşa eziyet! Daralan yol kazaya sebep oluyor

Sayısız insanın hayatını kaybettiği yolla ilgili herhangi bir planlamaya yapmayan Kadir Albayrak, yerel seçimlere az bir zaman kala halkın gözünü boyamak için çalışmalara başladı.

Tekirdağ 'da, depremzedeleri kaldıkları otelden atmakla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın seçildiği günden bugüne kadar vatandaşlara çektirdiği eziyet bitmek bilmiyor.

Albayrak, çözüm bulduğu zannederken yol, eski halinden de beter oldu.

Kavşaklar hem yolu daralttı hem de toplu taşıma araçlarının seyir rotasını engelledi. Yolun girişini adeta uçuruma çeviren başkanın bu hareketi, halk tarafından da tepkiyle karşılandı.

Yolu kullanan her vatandaş syan ederken öğrenci taşımacılığı yapan araçlar, fabrika araçları ve sürücü kursu araçları da yol güzergahını kullandıkları için hayli zorluk çekiyor.