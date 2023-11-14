Firari Adil Öksüz’ü saklayan FETÖ’cülerin cezasını Yargıtay onadı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz , Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra kaçmış, darbenin başındaki sivil FETÖ'nün imamı olduğu anlaşılınca da bir daha bulunamamıştı.

Ankara'dan ayrıldıktan sonra Sakarya ve İstanbul'da Öksüz'ü sakladıkları, kaçmasına yardım ettikleri belirtilen Rüştü Karakaya, Zafer Çay, Alper Karabulut, Ali Sami Yıldırım ve Cihat Yıldız hakkında dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından dava açılmıştı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında gizli tanık olarak dinlenen "Aksiyon" Adil Öksüz 'ün evine getirildiğini anlatmıştı.

"EVİMDE 9-10 GÜN KALDI"

Gizli tanık "Aksiyon", kendisine gösterilen üç sanıktan ikisini teşhis ederken, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra, operasyonel hat tabir edilen bir telefon hattıyla sanıklardan "Şükrü" kod adlı Rüştü Karakaya'nın kendisini arayarak daha önce birlikte gittikleri bir mekana çağırdığını ve onunla buluşmak için mekana gittiğini belirterek, "Orada Adil Öksüz vardı. Bir kaç gün sonra mekan değişikliği yapmıştık. Benim evde yaklaşık 9-10 gün kaldıktan sonra Eşref arkadaşa şahsı teslim etmiştik" dedi.