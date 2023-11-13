CHP’li Eren Erdem’den Özgür Özel’e yaylım ateşi! Namus sözü dediniz anında çark ettiniz

Genel Başkanlığı Özgür Özel'in kazanmasının ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden istifa etti. Erdem bugün sosyal medya platformu X üzerinden Özel'e yüklendi.

CHP'de Kurultay sonrasında da sular durulmuyor. Tartışmaların hararet kazandığı CHP Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'Değişimcilerin' adayı Özel, Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

CHP'DE NAMUS SÖZLERİ TUTULMUYOR Özel'in ön seçim konusunda 'namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini' söyleyen Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" dedi.

"TÜZÜK KURULTAYI YAPMAMANIZ TABANI KAYGILANDIRIYOR"

Erdem, Özel'i hedef aldığı açıklamasında şunları yazdı:

"Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda "3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, önseçimi tüzüğe yazacağız" dediniz. Üstüne, "Namus sözü veriyorum" dediniz. Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz… Ama, "Haberim yok, önseçim yok, temayül yapacağız" demişsiniz.