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Haklı boykotu gölgelemeyin! Kocaeli'de tepki çeken görüntü: Starbucks'ı basıp içilen kahveleri döktüler

Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de katliam yapan İsrail'in ürünlerine yönelik boykotlar sürüyor. Boykot edilen markalardan biri de ünlü kahve zinciri Starbucks... Ancak Kocaeli'den haklı boykotu sulandıran ve provoke eden bir görüntü geldi. Bir grup, Starbucks'ta oturanlara bağırarak içilen kahveleri yere döktü. Söz konusu görüntüler tepki çekerken "Haklı boykotu gölgelemeyin" ifadeleri yükseldi. Bilinçli boykot kavramı bir kez daha önem kazandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 13:15 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:18
Haklı boykotu gölgelemeyin! Kocaeli’de tepki çeken görüntü: Starbucks’ı basıp içilen kahveleri döktüler

Siyonist İsrail abluka altına aldığı Gazze'de soykırıma imza atarak insalık suçu işliyor.

Yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 11 binden fazla Filistinli İsrail'in bombardımanıyla katledildi.

İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT
İşgalciler katliama devam ederken İsrail ürünlerine yönelik boykotlar da tüm hızıyla devam ediyor.

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Dünya genelinde süren boykotlara ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TBMM de katıldı.

KOCAELİ'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ: STARBUCKS'I BASIP KAHVELERİ DÖKTÜLER
Vatandaşlar da İsrail ürünleri yerine yerli ürünlere yönelirken Kocaeli'de kameralara yansıyan bir görüntü tepkilere neden oldu.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ TEPKİ ÇEKTİ
Kocaeli İzmit'te bir grup sözde İsrail'i protesto etmek için toplanarak vatandaşların haklı boykotunu provoke etti.

Bir AVM'de bulunan Starbucks'a giderek slogan atan grup "Yazıklar olsun" diyerek kahveleri toplayıp, döktü.

HAKLI BOYOTU SULANDIRMAYIN
Yaşanan provoke girişimi "Bilinçli" boykotun önemini bir kez daha ortaya koyarken sosyal medyada duruma tepki gösterildi.

"İSRAİL'İN GAZZE'DE YAPTIĞI KATLİAMI BÖYLE ANLATAMAZSIN"
Milliyet Yazarı Zafer Şahin, "Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok… Protesto et, pankart aç, yürü… Ama insanların oturduğu yere , içtiği kahveye karışamazsın…Adamın önündeki kahveyi dökmek nedir!!! Böyle anlatamazsın İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

TBMM VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum."

TBMM DE BOYKOT KARARI ALMIŞTI
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsrail'e karşı boykoy başlatmıştı. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "TBMM, milletimizin çağrılarına cevap vermiş ve kendi tesislerinde, alanlarında İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kurumların kuruluşların, şirketlerin ürünlerini satmayacaktır, boykot uygulayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığından İsrail boykotu: Tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum

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