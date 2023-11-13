Haklı boykotu gölgelemeyin! Kocaeli’de tepki çeken görüntü: Starbucks’ı basıp içilen kahveleri döktüler

"İSRAİL'İN GAZZE'DE YAPTIĞI KATLİAMI BÖYLE ANLATAMAZSIN" Milliyet Yazarı Zafer Şahin, "Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok… Protesto et, pankart aç, yürü… Ama insanların oturduğu yere , içtiği kahveye karışamazsın…Adamın önündeki kahveyi dökmek nedir!!! Böyle anlatamazsın İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

TBMM VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail 'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum."

TBMM DE BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsrail'e karşı boykoy başlatmıştı. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "TBMM, milletimizin çağrılarına cevap vermiş ve kendi tesislerinde, alanlarında İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kurumların kuruluşların, şirketlerin ürünlerini satmayacaktır, boykot uygulayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.