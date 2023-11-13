Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. Bazı tekneler zarar gördü. İş makineleri bölgeye giderek, çalışma başlattı.

MUĞLA'DA SEL

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı. İZMİR'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de uyarılar sonrası başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.