Çanakkale il merkezinde, 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji yetkililerinden edindiği bilgilere göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.
Çanakkale il merkezinde, 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji yetkililerinden edindiği bilgilere göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.
Buna göre, il merkezinde metrekareye 72 kilogram yağış düştü.
Eceabat 63 kilogram ile en çok yağış alan ilçe olurken Ayvacık'ta ise yağış miktarı 18 kilogram olarak kayda geçti.
KEPEZ DERESİ TAŞTI
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez Deresi'nin taşmasına sebep oldu.
Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı.
Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. Bazı tekneler zarar gördü. İş makineleri bölgeye giderek, çalışma başlattı.
MUĞLA'DA SEL
Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.
Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.
İZMİR'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
İzmir'de uyarılar sonrası başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
ÇEŞME'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Çeşme ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir evi su bastı. Trafikte bulunan sürücüler ile esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Yeşillik Caddesi'nde ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış sonrası kayganlaşan zeminde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için araç sürücüleri temkinli davrandı.
Öte yandan, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
TEKİRDAĞ'DA SU BASKINLARI
Tekirdağ'da hafif bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini artırdı. Yağışın şiddetini artırmasıyla cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.
Cadde aralarında ilerlemeye çalışan sürücülerde yağışın verdiği olumsuz sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.