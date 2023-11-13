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Türkiye'den Gazze için gönderilen sağlık malzemeleri Mısır'a ulaştı! "En büyüğü..."

Türkiye Gazze için elini taşın altına sokmaya devam ediyor. Katil İsrail'in vurduğu Gazze'deki mazlumlara sağlık malzemesi taşıyan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:15 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:20
Türkiye’den Gazze için gönderilen sağlık malzemeleri Mısır’a ulaştı! En büyüğü...

İşgalci İsrail abluka altına aldığı Gazze'de katliam yaparak 12 binden fazla Filistinliyi katletti.

Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde bölgeye insani yardım ulaştırmak için elini taşın altına koydu.

SAĞLIK MALZEMESİ TAŞIYAN GEMİ ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜĞÜ
Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda Gazze'ye yardım götüren geminin görüntüsünü paylaşarak, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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