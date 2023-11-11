Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Yargıtay-AYM" mesajı: Sorunun çözümü yeni anayasa

Bakan Tunç'un burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet, AYM'nin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu maddesi de var. Yüksek mahkemeler arasında astlık-üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz.

ÇÖZÜM YENİ ANAYASA

Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez.

MECLİSTE KORSAN EYLEM YAPAN CHP VE HDP'YE TEPKİ TBMM'de grubu bulunan partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var.