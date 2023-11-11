Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Yargıtay-AYM" mesajı: Sorunun çözümü yeni anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda buluşmasına ilişkin açıklama yaptı.
Üst yargılar arasında alt üst ilişkisi olmayadağına dikkat çeken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çözüm yeni anayasa" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.
Bakan Tunç'un burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet, AYM'nin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu maddesi de var. Yüksek mahkemeler arasında astlık-üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz.
ÇÖZÜM YENİ ANAYASA
Sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez.
MECLİSTE KORSAN EYLEM YAPAN CHP VE HDP'YE TEPKİ TBMM'de grubu bulunan partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var.
Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri kabul edebilmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Sorunlar hukuk içerisinde çözülebilir. Ancak birileri tarafından farklı boyuta çekilmek isteniyorsa farklı bir kasıt vardır. Bu mesele hukuk içinde çözülecektir."
ANAYASA VE YATGITAY ARASINDA NELER YAŞANDI
TİP vekili Can Atalay, milletvekili seçilmeden önce Gezi Parkı ihanetini ilişkin görülen davalarda ceza aldı.
Anayasa Mahkemesi, hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayarak Atalay hakkında 'ihlal' kararı verdi.