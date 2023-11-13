Son dakika: 81 ilde ’Çember’ operasyonu! Arama kaydı bulunan 5309 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

81 İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan "ÇEMBER OPERASYONLARINDA" Arama Kaydı Bulunan 5309 Firari Yakalandı.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz



Yakalanan şahıslardan: 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.