Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’tan 1.5 milyarlık asansör rantı! İzmir ve İstanbul’daki CHP’li belediyeleri bağladılar: AND vurgunu büyüyor





YILDA 300 MİLYONLUK RANT

Karakaş, "Yasa gereği belediyenin, sözleşme yaptığı firmadan yüzde 1 ila 10 arasında pay alması gerekiyor. Bunlar kendilerince yaptığı sözleşmede bunu en alt seviyeden gerçekleştirmiş. Meclis'te yetkiyi verirken belediyenin alacağı payı en üst seviye olan yüzde 10'dan yapılması şartı getirdik. Sözleşme yaptılar ancak sözleşmeyi Meclis'e göndermediler. Köşe bucak sözleşmeyi kaçırıyor. Şu anda dava açıldı ve yargılanıyorlar" dedi.



AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca "İstanbul'da CHP'li 14 belediye var. Hepsiyle böyle anlaşma yapıldıysa 5 yılda 25 milyar lira gibi büyük bir rant elde edilmiş olabilir. Firmanın tek yaptığı asansörlere kontol bandrolü yapıştırmak. Başka hiçbir gideri yok. AND, arızalı asansörlerin tamir işini ise kendi anlaştığı asansör firmalarına yönlendirerek buradan da pay alıyor" diye konuştu. Karakaş,dedi.AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesi 'nden elde ettiğini belirten Karakaş,diye konuştu.







AKSOY İFŞA ETMİŞTİ: BİZİ HARACA BAĞLADILAR

Asansör rantıyla ilgili skandal, 2019'da CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy'un parti içindeki kirli işleri ifşa ederek, "Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, AND Asansör firmasına iş vermemi istediler. ANKA ve KRT için her ay para talep ettiler. Bizi haraca bağladılar" sözleriyle ortaya çıkmıştı. Asansör rantıyla ilgili skandal, 2019'da CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy'un parti içindeki kirli işleri ifşa ederek,sözleriyle ortaya çıkmıştı.

İZMİR'DE 7 İSTANBUL'DA 6 BELEDİYE

İzmir'deki CHP'li belediyeleri gezen CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un AND firmasıyla 7 belediyeyle sözleşme yaptığı görüldü. Bu belediyeler arasında, Ödemiş, Narlıdere, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Bayraklı belediyelerinin olduğu görüldü.





AND firmasının İstanbul'da ise Şişli, Ataşehir, Maltepe, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt olmak üzere 6 belediyeyle sözleşme yaptığı öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU ASANSÖR'DE MAHSUR KALDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Eylül 2023'te Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisinin il başkanlığı aracılığıyla düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde kullandığı asansörde 10 dakika mahsur kalmıştı.







Kılıçdaroğlu'nun mahsur kaldığı asansörün denetiminin de AND tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ÖZKOÇ İTİRAF ETMİŞTİ

AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Engin Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğrulayarak, "O ziyaretlerde biz asansörlerin bakımını yapmayanlara 'Niye yapmıyorsunuz?' diyoruz. Asansörlerin yüzde 100'ü bakımlı olsun istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



