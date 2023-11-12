Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’tan 1.5 milyarlık asansör rantı! İzmir ve İstanbul’daki CHP’li belediyeleri bağladılar: AND vurgunu büyüyor

Alınan bilgilere göre, AND Asansör 2019'da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la yapılan görüşme sonrasında asansör kontrol işlerini 5 yıl süreyle aldı.
İZMİR'DE 7 İSTANBUL'DA 6 BELEDİYE
İzmir'deki CHP'li belediyeleri gezen CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un AND firmasıyla 7 belediyeyle sözleşme yaptığı görüldü. Bu belediyeler arasında, Ödemiş, Narlıdere, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Bayraklı belediyelerinin olduğu görüldü.
AND firmasının İstanbul'da ise Şişli, Ataşehir, Maltepe, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt olmak üzere 6 belediyeyle sözleşme yaptığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU ASANSÖR'DE MAHSUR KALDI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Eylül 2023'te Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisinin il başkanlığı aracılığıyla düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde kullandığı asansörde 10 dakika mahsur kalmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun mahsur kaldığı asansörün denetiminin de AND tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.
ÖZKOÇ İTİRAF ETMİŞTİ
AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Engin Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğrulayarak, "O ziyaretlerde biz asansörlerin bakımını yapmayanlara 'Niye yapmıyorsunuz?' diyoruz. Asansörlerin yüzde 100'ü bakımlı olsun istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.