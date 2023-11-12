12 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! PKK inleri yerle bir oldu: 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonları kapsamında 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , resmi sosyal medya hesabından duyurdu.





Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.







Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu Teröristlerin Kırsalda Kış Aylarında Barınmak İçin Hazırladıkları Mağara ve Sığınakların İmha Edilmesine Yönelik Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR" Operasyonunda;

1️⃣2️⃣ İlde 4️⃣2️⃣ Adet Mağara, Sığınak ve Depo İmha Edildi.



TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR… pic.twitter.com/Dcqir36B3h — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2023

İşte o paylaşım;Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu Teröristlerin Kırsalda Kış Aylarında Barınmak İçin Hazırladıkları Mağara ve Sığınakların İmha Edilmesine Yönelik Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR" Operasyonunda; 12 ilde 42 Adet Mağara, Sığınak ve Depo İmha Edildi.TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZŞırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında;7 adet AK-47 piyade tüfeği,5 adet anti-personel MAYINI,112.5 kg PATLAYICI madde,

18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

1 adet G-3 piyade tüfeği,

1 adet HAVAN silahı, 2 adet UÇAKSAVAR mühimmatı,



3 adet bomba atar mühimmatı,



127 adet tüp, (EYP yapımında kullanılan)



1.249 adet mühimmat adet mühimmat, (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu)



22 adet TELSİZ ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.