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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel selam çaktı karşılığı gecikmeden geldi! HEDEP: CHP ile iş birliği yapılabilir

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 'değişimci' adı altında ortaya çıkan ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden CHP Genel Başkanlık koltuğunu aldı. Seçimlerin olduğu kurultayda kürsüye çıkan tavşan aday Özgür Özel ise Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam çaktı. Özel'in bu selamının tabiki bir karşılığı vardı ve gecikmeden geldi. HEDEP, Özgür Özel ile iş birliği yapılabileceğini açıkladı. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kayyum çıkışı ise bu kez de Özgür Özel mi kirli pazarlık peşinde sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:00 Güncelleme 10 Kasım 2023, 13:59
Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun tavşan adayı Özgür Özel selam çaktı karşılığı gecikmeden geldi! HEDEP: CHP ile iş birliği yapılabilir

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SESLİ DİNLE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetin ardından CHP'de genel başkan değişim süreci yaşandı. Partinin değişim sancısını da Türkiye anbean izledi.

Gelinen son noktada Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, 812 oyla CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Ancak Özel'in söz konusu seçimler sırasında tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam vermesi aslında partide bir değişiklik olmadığının göstergesiydi.

Kurultay kürsüsünde konuşan Özgür Özel, önce HDPKK'ya ve terör tutuklularına selam çaktı sonra da Atatürk'ü hatırladı.

İşte Özel'in o sözleri:
'DEMİRTAŞ'A, KAVALA'YA SELAM OLSUN'
Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.

Özgür Özel, HDPKK'ya ve terör tutuklularına selam çaktı

ATATÜRK'Ü HATIRLADI!
38. Kurultayımızdayız. Atatürk ilk kurultay olarak toplanan 1927 kongremizin açılış konuşmasında 'Bu CHP'nin ikinci kurultayıdır' der.

AKŞENER'DEN ELEŞTİRİ
Değişimcilerin Kılıçdaroğlu'nu devirmesinin ardından CHP'nin yerel seçimdeki ittifak ihtimalleri tartışması başladı. Son grup toplantısında değişimcilere adeta savaş açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkese selam gitti, biz hariç! Zaten sadece o bile, bundan sonra yan yana gelmenin zor olduğunun işaretidir" diyerek CHP'nin ittifak umutlarına kapıyı kapattı.

"KAYYUM" HAZIMSIZLIĞI
CHP'nin gözünü çevirdiği bir diğer parti olan HEDEP'ten ise bu süreçte Akşener kadar sert mesajlar vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Zafer Partisi ve İYİ Parti gibi "milliyetçi" olarak tanımlanan partilerle bir daha yan yana gelmek istemeyen HEDEP, yerel seçimlerde bu konuyu "kırmızı çizgisi" olarak açıkladı.

Özellikle, teröre yardım ve yataklık yapan belediyelerin belini kıran "kayyum" atamalarına karşı CHP'nin daha çok ses yükseltmesini isteyen HEDEP kanadı, bu sebeple de milliyetçi partilerin bu oluşumda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

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CHP'NİN SÖYLEMLERİ YAKIN TAKİPTE
Öte yandan Özel'in Demirtaş'a selam yollamasının yanı sıra Zafer Partisi ile imzalanan gizli protokole de sert tepki göstermesi, HEDEP'te takdirle karşılandı. Kurultay sonrası "bekleme" sürecine geçen HEDEP kanadı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yeni bir ittifak için değişimcilerin bundan sonraki söylemlerini yakından takip edeceği açıklandı.

"POZİSYONUMUZU BELİRLERİZ"
CHP Kurultayı sonrası partilileriyle değerlendirmeler yaptığı öğrenilen HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın ise olası ittifak için kapıları açık bıraktığı iddiası ortaya atıldı.

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Edinilen bilgilere göre CHP'deki son durumu yorumlayan Bakırhan, "Milliyetçi partilerin olduğu yerde artık olmayız. CHP'de yeni yönetimin pozisyonuna göre biz de pozisyonumuzu belirleriz.

İstenilen noktaya gelirlerse işbirliği konuşulabilir" açıklaması yaptı. Öte yandan Kurultay sonrası CHP'de yeni PM cumartesi günü toplanacak. Burada da ittifak ihtimallerinin masaya yatırılması bekleniyor.

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