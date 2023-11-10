Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun tavşan adayı Özgür Özel selam çaktı karşılığı gecikmeden geldi! HEDEP: CHP ile iş birliği yapılabilir

Ancak Özel'in söz konusu seçimler sırasında tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala 'ya selam vermesi aslında partide bir değişiklik olmadığının göstergesiydi.

İşte Özel'in o sözleri:

'DEMİRTAŞ'A, KAVALA'YA SELAM OLSUN'

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.

ATATÜRK'Ü HATIRLADI!

38. Kurultayımızdayız. Atatürk ilk kurultay olarak toplanan 1927 kongremizin açılış konuşmasında 'Bu CHP'nin ikinci kurultayıdır' der.

AKŞENER'DEN ELEŞTİRİ

Değişimcilerin Kılıçdaroğlu'nu devirmesinin ardından CHP'nin yerel seçimdeki ittifak ihtimalleri tartışması başladı. Son grup toplantısında değişimcilere adeta savaş açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkese selam gitti, biz hariç! Zaten sadece o bile, bundan sonra yan yana gelmenin zor olduğunun işaretidir" diyerek CHP'nin ittifak umutlarına kapıyı kapattı.