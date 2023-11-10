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Son dakika: Kırmızı Bülten'le aranıyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kompanio Bello yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kartel operasyonunda İtalya ve Arnavutluk'ta kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI'nin yakalandığını açıkladı.Rexhepi, Arnavutluk’a iade edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Uyuşturucu baronun saklandığı evde yapılan aramada ise bir çelik kasaya kilitlenmiş ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait mermiler, altın kaplama saat, mücevherat ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:08 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:25
Son dakika: Kırmızı Bülten’le aranıyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kompanio Bello yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kompanio Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.

Kompanio Bello yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 'Kartel Operasyonu' ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca 'Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat' suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi'nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:
"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

İstanbul'da düzenlenen Kartel Operasyonu'da yakalanan Kompanio Bello adlı Kolombiya merkezli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, Arnavutluk'a teslim edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Latin Amerika uyuşturucu rotasını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kartelin lideri, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" gibi çok sayıda suçtan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ BULUNDU
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası takibe alınan zehir taciri, Beylikdüzü'nde başka kişi adına kayıtlı bir evde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

Uyuşturucu baronun saklandığı evde yapılan aramada ise bir çelik kasaya kilitlenmiş ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait mermiler, altın kaplama saat, mücevherat ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

TÜRKİYE'DEKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Kartelin emniyette yapılan sorgusunun ardından iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması gereği Arnavutluk'a iade edilmek üzere dün polis tarafından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. Türkiye'ye İstanbul Havalimanı'ndan "Benjamin Omar Perez Garcia" adına düzenlenmiş Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen kartelin liderinin Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

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