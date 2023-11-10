Son dakika: Kırmızı Bülten’le aranıyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kompanio Bello yakalandı

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

İstanbul'da düzenlenen Kartel Operasyonu'da yakalanan Kompanio Bello adlı Kolombiya merkezli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, Arnavutluk'a teslim edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Latin Amerika uyuşturucu rotasını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kartelin lideri, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" gibi çok sayıda suçtan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.