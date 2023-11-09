Son dakika: PM tamam şimdi MYK! Takvim.com.tr boşuna ’tavşan aday’ demedi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e psikolojik baskı

Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla Kılıçdaroğlu parti tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu , CHP 'deki 13 yıllık hegemonyasını da kaybetti. Ekrem İmamoğlu 'nun tavşan adayı Özgür Özel , 812 oyla CHP'nin genel başkanı oldu.

Öte yandan PM seçimlerinde Özel'in anahtar listesine 20 İstanbul üyesi ekletip 15'inin PM'ye girmesine imkan sağlayan İmamoğlu, şimdi de MYK'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, özellikle parti örgütü ile yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının kendisine yakın isimlerden seçilmesi için Özel'e baskıyı artırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, PM seçimlerinde en çok oyu alan ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in bu iki görevden birine getirileceği iddia edildi.

ÖZTRAK YERİNE BÖKE, ERDEM YERİNE FIRAT

Yeni MYK'da yer alacağı konuşulan isimler arasında İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, İBB'de görev yapan Ozan Işık ve İmamoğlu ile hareket eden Selin Sayek Böke de yer alıyor.