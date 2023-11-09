Son dakika: AK Parti ’yerel seçim’ kampına giriyor! Seçim adaylarının bağışları Gazze’ye

YEREL SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENECEK Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seçim hazırlıklarına başlayan partinin çalışma kampında gündemi "yerel seçimler" olacak. Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta, 81 il başkanıyla görüşülerek yerel seçimlere yönelik yapılan ve incelenen anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden yapılan çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Kampta, Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor. Değerlendirmeler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin şekilleneceği çalışma kampı, 14 Kasım Salı günü sona erecek.

Buna göre yeni ücretler şu şekilde; Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin TL İl belediye başkan aday adayları 30 bin TL İlçe belediye başkan aday adayları 20 bin TL Belde belediyeleri 10 bin TL Büyükşehir meclis üyesi 10 bin TL İl genel meclis üyesi 5 bin TL KADINLARDAN YARISI ENGELLİLERDEN DÖRTTE BİRİ ALINACAK

Bir diğer yandan kadın adaylardan bu ücretlerin yarsının ve engelli adaylardan ise dörtte birinin alınacağı aktarılıyor.

BAĞIŞLAR GAZZE'YE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adaylık başvurularının online yapılacağını söyleyen Yavuz, "Müracatlar bugün başlıyor, 17 Kasım'a kadar sürecek." dedi. Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları şöyle: Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz, bağış almaya karar verdik. Büyükşehir belediye başkan adaylarımız 50 bin TL, il belediye başkan aday adaylarından 30 bin TL, ilçe belediye başkan aday adaylarından 20 bin TL, belde belediyeleri ve büyükşehir belediye meclis üyeliği adaylarından 10 bin TL ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından ise 5 bin TL olarak alınması kararlaştırıldı. Seçim adaylarının bağışları Gazze'ye AFAD üzerinden gönderilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN