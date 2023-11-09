Kentsel dönüşüm kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı! İşte merak edilen tüm detaylar

Milyonları ilgilendiren bu yeni düzenlemeyle birlikte dönüşümün önünü tıkayan bürokratik engeller bir bir ortadan kalkacak.

Çoğu yerde üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için dönüşüm başlayamıyor ya da yavaşlıyordu. Kabul edilen kanun maddelerinin en önemlilerinden biri, çoğunluğa ilişkin oldu.

ANLAŞMA NASIL SAĞLANACAK? Dönüşüm sürecini yavaşlatan maddelerin başında hak sahiplerinin anlaşması ve daha sonra ruhsat aşamasında üçte iki çoğunluk aranması geliyordu.





Buna göre kentsel dönüşümde yapılacak tüm işlemler, hisseleri oranında maliklerin yüzde 50+1 ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.



Yani bir apartmanda 10 dairenin 6'sında yaşayan hak sahipleri anlaşma sağlarsa dönüşüm süreci başlayacak. Uzlaşamayan 4 daire sahibine ise, alınan kararlar noter veya ilgili muhtarlıkta 15 gün ilan edilerek bildirilecek.

TESPİT NASIL YAPILACAK?

Riskli yapı tespiti, yapı malikleri tarafından, lisanslı kurum ve kuruluşlara yaptırılacak. Sonuç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na bildirilecek. Başkanlık resen tespit yaptırabileceği gibi maliklere süre vererek de tespit isteyebilecek.