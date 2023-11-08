CHP’nin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlu’ndan türlü entrikalar: Özgür Özel’in elini niye kaldırmadı?





ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİNİ NİYE KALDIRMADI?

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'e koltuğu kaptıran CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olaylı kurultay gecesine, 'çekil' tartışmalarına ve Özgür Özel'in elini niye kaldırmadığına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi.





Fotoğrafta: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ağrıma gitti' diyerek kurultayda ikinci tura devam etmesine sebep olan o paylaşım





Takip eden süreçte İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen "@ekremedit" hesabının son dakika bilgisi olarak "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde tweet atması Kılıçdaroğlu'nu oldukça rahatsız etti.



Özgür Özel'in salonda elini havaya kaldırmasının engellendiğini belirten eski CHP lideri Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı;



"Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.





"BU TWEET ÇOK AĞIRIMA GİTTİ"

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlarda okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.



Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar."





İMAMOĞLU ENTRİKASI... "BEN SÖYLEDİM ÇEKİLDİ" ALGISI

Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararını divan başkanı İmamoğlu'na bildirmesi, İmamoğlu'nun da bu kararı kendi güdümünde olan medyaya jet hızıyla servis edip "Ben çekildim söyledi" algısı yapması, kurultay sürecindeki binbir kaos ve entrikayı da gözler önüne serdi.

SÖZ İMAMBAKIR ÜKÜŞ'TE! OLAYLI GECEDE NE YAŞANDI?

Kılıçdaroğlu'na "Hayır hayır hayır. Böyle şey olmaz. Hep yalan dolanla buraya gelindi. İstifa etmiyoruz. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz" İmambakır Üküş'e de kurultay sürecinde neler yaşandığını Saygı Öztürk'e anlattı.



Ali Öztunç, 28 Mayıs öncesi CHP'de genel başkan yardımcısıydı. Görevden alınmasına rağmen, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Öztunç ve bazı arkadaşları ilk tur seçim sonucunu dikkate alıp, 'Adaylıktan çekilmesini' önerdiklerinde orada bulunan bazı milletvekilleri ve partililer 'Sizin yüzünüzden ilk tur kaybedildi. Genel Başkanın çekilmesine izin vermiyoruz. Çekilmeyeceksiniz' diye bağırdı.







Kılıçdaroğlu iki kez çekileceğini söylemesine rağmen hala O'nun adaylığını sürdürmesini isteyenler vardı.



Onlardan birisi de, partide herhangi bir görevi olmayan bir internet sitesinin sahibi İmambakır Üküş'tü. En çok onun bağırdığı, olayın tanıkları tarafından anlatıldı. İmambakır'ın Tuncelili olduğu söylendi, onun da gerçekle ilgisi olmadığını belirtelim.



Söz şimdi İmambakır Üküş'te:



"GENEL BAŞKANA DEĞİL"

"Biz salonda Kemal Beyi bekliyorduk. Seçimin ikinci turu başlamamışken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine ilişkin tweet atıldı. MYK üyelerine sorduk, 'çekilmiyor' dediler. İmza veren il başkanlarıyla, örgüt temsilcileriyle bir araya geldik. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde biz çekilmemesini isteyecektik. Çünkü, birinci turda oy vermeyip ikinci turda açık destek veren il başkanları oldu.



"BELEDİYE BAŞKANLARI PARTİNİN GELECEĞİNE HÜKMEDEMEZ, KARAR VEREMEZ"

Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelip çekilme konusunu konuşmuşlar. Bundan haberdar olduğumuzda, örgütten gelen arkadaşlar arasında 'Belediye başkanları partinin geleceğine hükmedemez, karar veremez' diye daha çok itiraz oldu. Kemal Bey geldiğinde ortalık ana-baba günüydü.



Orada benim tartıştığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil. 'Çekilmenize izin vermiyorum' değil, 'çekilmenize biz izin vermiyoruz' cümlesi var. Orada tartıştığım CHP yöneticileri. Zaten onlara yönelik 'Biz size izin vermiyoruz' diyorum. Arkasında da 'Bugüne kadar yalan dolanla geldiniz her konuda genel başkana yalan yanlış söylediniz. Genel seçimleri de bize kaybettirdiniz. Şu anda da kurultayı bize kaybettiriyorsunuz. Bunun sorumlusu sizsiniz' diye bağırıyorum. Ama genel başkana değil bu sözlerim. Sonra herkes bağırdı, çağırdı. Genel Başkan hiçbirimizden etkilenmedi.