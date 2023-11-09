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Tepkilerin odağındaki Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu: Kumpas kurmuşlar

Türkiye, günlerdir Artvin'deki kaymakamı konuşuyor. İddiaya göre Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede bir restoranda yemek yedikten sonra yemeği beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemedi.Olayın ortaya çıkmasının ardından Kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.Tepkilerin odağındaki Kaymakam "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar" diyerek kendini savundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 15:00 Güncelleme 09 Kasım 2023, 15:14
Tepkilerin odağındaki Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu: Kumpas kurmuşlar

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.

İddialara göre; Artvin Yusufeli'nde Kaymakam Hacı Kerim Meral, 2 misafiriyle birlikte bir lokantaya yemek yemeğe gitti. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından tatlı yiyerek çaylarını içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, yemeği beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemeyip gitti.

İşletme sahibi Ferhat Kodat "Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür" dedi.

KAYMAKAM KONUŞTU: KUMPAS KURMUŞLAR
Görüntüler internette yayılınca, kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay sonrası açıklama yapan kaymakam şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş.

BİRAZ SERT OLMUŞ
Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi.

HAKKIMDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

ÖZÜR DİLEDİ
Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti. "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiler yemeklerini yediler. Dükkanda 35-40 kişi varken 'Beğenmedim rezil bir yemek, hesap da ödemiyorum' dedi. Ben de 'beğenilmeyen yemeğin parasını almam' dedim. Yanındakiler hesap ödemeye kalktı. 'Ödemeyeceksiniz' dedi. Kaymakam Bey haberler medyaya düştükten sonra geldi özrünü diledi.

HAKKINI HELAL ET DEDİ
Ben de 'Eşim ve 35-40 kişinin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum' dedim. 'Hakkını helal et' dedi. Hakkımı helal ettim. İki gündür yüksek dozlu sakinleştirici alıyorum. Ömrüm boyunca böyle bir şey yaşamadım. Bir insanın onuruyla böyle oynanmaz.

Yemeklerini de yemiş bitirmişler. Ben kötü bir esnaf değilim. Ayakkabı boyacılığından buralara geldim.

Yusufeli beni bilir. Dava açmadım kendisine, sakinleşip öyle karar vereceğim. Kaymakam Bey için de üzülüyorum. Durum bundan ibarettir."

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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