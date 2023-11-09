Tepkilerin odağındaki Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu: Kumpas kurmuşlar

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.
İddialara göre; Artvin Yusufeli'nde Kaymakam Hacı Kerim Meral, 2 misafiriyle birlikte bir lokantaya yemek yemeğe gitti. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından tatlı yiyerek çaylarını içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, yemeği beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemeyip gitti.
İşletme sahibi Ferhat Kodat "Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür" dedi.
KAYMAKAM KONUŞTU: KUMPAS KURMUŞLAR
Görüntüler internette yayılınca, kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay sonrası açıklama yapan kaymakam şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş.
BİRAZ SERT OLMUŞ
Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi.