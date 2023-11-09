Tepkilerin odağındaki Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu: Kumpas kurmuşlar

HAKKIMDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI 'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

ÖZÜR DİLEDİ

Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti. "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiler yemeklerini yediler. Dükkanda 35-40 kişi varken 'Beğenmedim rezil bir yemek, hesap da ödemiyorum' dedi. Ben de 'beğenilmeyen yemeğin parasını almam' dedim. Yanındakiler hesap ödemeye kalktı. 'Ödemeyeceksiniz' dedi. Kaymakam Bey haberler medyaya düştükten sonra geldi özrünü diledi.