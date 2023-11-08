İstanbul’da 67 firari hükümlü yakalandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından tutuksuz yargılanırken, haklarındaki cezalar kesinleşen ve firari olarak aranan hükümlüleri yakalamak için 30 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında bir dizi operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 hükümlü gözaltına alındı.